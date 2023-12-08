Это одна из древнейших методик удаления волос: советы, как овладеть искусством шугаринга в домашних условиях

Шугаринг – одна из древнейших техник удаления волос, которую впервые применили еще древние египтяне. Да! До сих пор многие женщины Ближнего Востока по-прежнему предпочитают технику удаления волос сахаром, поскольку она является естественной альтернативой традиционной депиляции воском. Кроме того, шугаринг дает более продолжительный результат, чем бритье.

Как именно работает шугаринг?

По сути, шугаринг – это удаление волос на теле при помощи вязкого состава, содержащего сахар (отсюда название, ведь sugar по-английски “сахар”). Многие люди задаются вопросом, как натирание конечностей сахаром может привести к потере волос? На самом деле эта процедура довольно эффективна, но есть нюансы. Чтобы шугаринг был эффективным, волосы необходимо сначала отрастить до определенной длины, как и при депиляции воском.

Вам нужно стремиться к тому, чтобы щетина составляла не менее 1 см или больше, чтобы сахарная паста могла прилипать. При правильном выполнении шугаринг — отличный способ удалить волосы у самого корня. Этот процесс относительно прост: сахарная паста накладывается против роста волос, позволяя сахару просочиться в волосяной фолликул и прилипнуть к нему. Затем нужно резким движением удалить пасту и волосы в направлении их роста.

Приготовление восковой пасты для шугаринга

Итак, вам потребуется:

2 стакана сахара; 1/4 стакана лимонного сока; 1/8 стакана воды.

В небольшую кастрюлю добавьте все ингредиенты и включите огонь. Лопаткой с антипригарным покрытием хорошо перемешайте, пока сахар не растворится в лимонном соке и воде. Когда вы заметите, что сахар начал карамелизироваться и температура поднялась, снимите кастрюлю с плиты.

Быстрыми движениями перемешайте до получения гладкой коричневатой пасты из сахарного воска. Перелейте смесь в емкость и дайте ей остыть в течение пары часов. Никогда не используйте ее, когда она слишком горячая! Это действительно может обжечь кожу.

Как использовать восковую пасту?

Прежде всего, убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая. Всегда полезно принять душ накануне вечером, чтобы открыть поры. Руками достаньте порцию восковой пасты для шугаринга размером с лайм, аккуратно разотрите и разомните ее пальцами. Теперь нанесите сахарную смесь на кожу против роста волос. Подождите несколько секунд, а затем сорвите полоску резким движением по росту волос.

Если вы чувствуете, что не можете контролировать ситуацию, натяните кожу другой рукой и продолжайте постепенно. Когда паста из сахарного воска перестанет быть эластичной, замените ее другим куском. Вот как овладеть тонкостями процедуры – все просто. Вы можете пройтись по одному и тому же участку несколько раз, чтобы убедиться, что вы полностью избавились от нежелательных волос.

Что делать после процедуры?

После того как вы закончите, соберите сахарную пасту, оставшуюся на коже, а затем выбросьте. Примите душ, и вся липкая кожа будет чистой за считанные минуты! Нанесите гель алоэ вера, обладающий успокаивающими свойствами и помогающий успокоить кожу. Он также обеспечивает увлажнение, не закупоривая поры. Обязательно используйте чистый гель с алоэ, не содержащий спирта.

Используйте увлажняющий крем без отдушек, чтобы поддерживать кожу мягкой. Ищите продукт, содержащий такие ингредиенты, как масло ши, масло жожоба или миндальное масло, которые известны своими увлажняющими свойствами. Избегайте ароматизаторов и агрессивных химикатов. Выбирайте продукты, не содержащие их, поскольку они потенциально могут вызвать раздражение только что потревоженной кожи.

После применения данной методики эпиляции рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей в течение как минимум 24 часов. Если вам нужно выйти на улицу, нанесите солнцезащитный крем широкого спектра действия с высоким SPF. Выбирайте свободную, дышащую одежду, чтобы предотвратить трение и раздражение обработанной кожи.