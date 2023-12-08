Скандалы: «Черные дыры» регионального метро

Как строительство новых станций превращается в мышеловку для чиновников

Ещё ждёт апелляции Олег Митволь, получивший срок за присвоение бюджетных средств, ещё идёт суд над бывшим председателем правительства Красноярского края Юрием Лапшиным, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве красноярского метрополитена, а в Самаре, по точно по такой же статье и тоже за махинации при строительстве метро в СИЗО оказывается Виктор Кудряшов, занимающий симметричную лапшинской должность в Самарском областном правительстве. А это уже говорит о тенденции. Похоже, силовики решили взяться за любителей «зарывать денежки», выделенные на строительство регионального метро всерьёз. От Волги, как говорится, до Енисея…

То, что Митволь, Лапшин, Кудряшов и другие, более мелкие региональные чиновники, оказавшиеся за решёткой после «распила» бюджетных средств, выделенных на строительство местного метро – лишь вершина айсберга, очевидно. Даже беглого взгляда на проблему достаточно, чтобы понять, что она давно назрела и приобретает угрожающие размеры.

Что из себя представляет российский региональный метрополитен?

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга метро действует сегодня в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. С натяжкой к нему можно приплюсовать Волгоград с его «метротрамом». Ещё в двух городах – Челябинске и Красноярске метрополитен «как бы строится». Ещё три города: Пермь, Ростов и Уфа строительство метро «планировали, планировали, да так и не “выпланировали”»: здесь всё осталось на уровне проектов и намерений. Кое-где, впрочем, даже прорыли тоннели, но потом закопали, а это тоже, надо полагать, «влетело в копеечку». На сегодняшний день никаких сведений о том, что в ближайшее время власти этих городов намерены вернуться строительству метро, нет.

Отдельно стоит упомянуть Омск. Этот город в своём роде уникален: здесь открыта одна-единственная станция метро, с которой, понятно, никуда уехать невозможно. При этом в обозримой перспективе продолжать строительство метрополитена здесь не планируется.

Стоит заметить, что в новейшей истории России был открыт только один метрополитен – Казанский, остальные успели «запуститься» ещё до развала СССР и теперь «развиваются» ни шатко, ни валко. По крайней мере, коррупционных скандалов вокруг региональных метростроев куда больше, чем открытых новых станций. Пожалуй, только один региональный метрополитен – Нижегородский, сумел за последние годы осуществить прорыв: в 2009 году здесь был построен метромост через Оку, сделавший Нижегородское метро третьим по протяжённости в России. Одним словом, история развития метро в российской провинции не слишком радует и говорит о том, что бюджетных средств на этом поприще было «попилено» очень и очень много.

«Юрьев день» красноярского метрополитена

Перманентные скандалы с коррупционным душком вокруг строительства новых линий регионального метро в последние десять лет вспыхивали то в одном городе, то в другом, к постоянно, но без особых «кровопролитиев». Суммы были, как правило, небольшие, да и фигуранты не особо «крупные». По-настоящему грандиозный «кипеш» по факту коррупционных нарушений поднялся при строительстве красноярского метрополитена в июне прошлого года, когда был задержан бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Украденная сумма была внушительной: почти миллиард, и фигура подозреваемого достаточно масштабной. Аресты «видных красноярских метростроителей» посыпались как из рога изобилия. После Митволя был задержан руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров, чьё ведомство перегнало Олегу Митволю злополучный миллиард. Мандров заявил, что выполнял указания министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова. Димитров сразу согласился сотрудничать со следствием, и заявил, что действовал «по наущению» председателя правительства Красноярского края – Юрия Лапшина. Митволь и Димитров свои сроки – четыре с половиной и три года два месяца соответственно, уже получили. Суд над Лапшиным, что называется в самом разгаре. Стоит заметить, что в ходе процесса над экс-вице-губернатором Красноярского края всплывают интереснейшие подробности: так, на одном из заседаний была озвучена информация о том, что Александр Усс, который был в то время губернатором края, знал о ситуации. Пятого декабря на пресс-конференции на вопрос, проводились ли какие-либо процессуальные действия в отношении бывшего главы региона Александра Усса, прокурор Красноярского края Роман Тютюник ответил отрицательно. В качестве свидетеля на судебный процесс по делу Лапшина экс-губернатор также не вызывался. Получается, очень вовремя Александр Усс получил сенаторскую неприкосновенность.

А руководитель «Центра транспортной логистики» Андрей Августинович, вызванный на суд в качестве свидетеля, огорошил красноярцев тем, что проект, вокруг которого разгорелся весь этот «сыр-бор» и не метро вовсе, а самый обыкновенный трамвай, который пройдёт под землёй и соединит спальные районы. От первоначальной идеи проектировщикам пришлось отказаться, при этом, тоннели, проложенные 20 лет назад, использовать не будут. А деньги, выделенные на строительство Красноярского «метротрама» это – кредит, который придётся возвращать. Естественно, с процентами. В таких случаях остаётся только сказать: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…».

При этом, скандалы вокруг строительства Красноярского метро (или как его теперь называть «метротрам»? «метротрёп»? «метротруп»?) не утихают. Так, например, в недавно появилась информация о том, что имелись случаи задержки заработной платы метростроителям. А 30 ноября 2023 года депутат ЗС края Алексей Бойков сказал, что в связи с приостановкой работ, часть сотрудников отправляют в отпуск до конца года. Так что о строительстве Красноярского метро или как там его, мы услышим ещё немало интересного.

Следующая станция – Театральная

Теперь с берегов Енисея перенесёмся на волжские берега. Здесь, в Самаре, вокруг строительства станции метро «Театральная» разворачивается не менее увлекательная криминальная сага.

В середине ноября был отправлен в СИЗО коллега Юрия Лапшина, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. По версии следствия, он, «действуя в корыстных целях и вопреки федеральному закону, провёл фиктивный аукцион, который выиграла компания «Волгатрансстрой». Затем, пользуясь своим служебным положением, Кудряшов распорядился выделить из резервного фонда региона средства на авансирование строительства станции метро, нанеся, таким образом, ущерб бюджету в размере трёх с половиной миллиардов рублей.

При этом, настаивает следствие, Кудряшов, как глава правительства, был прекрасно осведомлён о том, что бюджет Самарской области – дефицитный. Таким образом, действия подозреваемого «нарушили права широкого круга лиц и государства».

Известно также, что предельная стоимость строительства станции «Театральная», которую Кудряшов обозначил в договоре с компанией «Волгатрансстрой» составила 18,4 млрд рублей. Для сравнения: в Москве строительство одного километра метро со станционным комплексом обходится в среднем в 7,5 миллиардов рублей. Сам Кудряшов настаивает на том, что он действовал по закону: заключение договора с единственным поставщиком, по его словам – нормальная практика, и никаких жалоб ни от других участников торгов, ни от ФАС не поступало. Кудряшов так же утверждает, что сумма в 3 миллиарда рублей не была переведена на счета компании, а осталась в казне.

После ареста Кудряшова и предъявления ему обвинения, в офисах группы компаний «Волгатрансстрой», которую возглавляет крупный самарский предприниматель Вячеслав Сонин, прошли обыски. Затем было заявлено о заморозке строительства станции метро «Театральная» Вячеслав Сонин остановился на «Театральной». От аванса в три миллиарда, который, как выяснилось, хранится на казначейском счете, компания, якобы, отказалась. Как бы то ни было, заморозка строительства станции также обойдётся бюджету «в копеечку».

Длина линий Самарского метро составляет всего 12,6 километра – это самый короткий метрополитен в России. А, возможно, и самый безлюдный. Его строительство началось в перестроечные годы: по замыслу проектировщиков, «подземка» должна была соединить жилые кварталы и промышленную зону, значительно облегчив горожанам возможность добираться до работы. Но после распада СССР и закрытия большинства самарских заводов, метро стало подземной «дорогой в никуда». За год пассажиропоток составил 11,193 млн человек, столько же через Московский метрополитен проходит за два дня. Таким образом, каждый житель Самары пользуется метро в среднем всего около 11 раз за год. И, судя по последним событиям, эта цифра вряд ли вырастет в ближайшее время.

Неспортивные темпы строительства «Спортивной»

На берегах Оби – ещё одной великой русской реки, расположен самый восточный пока метрополитен России – Новосибирский. Среди горожан и гостей города он пользуется несомненно большей популярностью, чем его самарский «собрат». Пассажиропоток здесь почти на порядок больше за год услугами новосибирского метро воспользовалось около более 80 миллионов пассажиров. Но и здесь строительство новых станций не обходится без чиновничьих карамболей с коррупционным душком.

Ещё в августе 2019 года в Новосибирске были начаты подготовительные работы к строительству новой станции метро – «Спортивная». В феврале 2020 года стройплощадка была с помпой открыта, были даже запущены электронные часы с обратным отсчётом времени – строительство предполагалось завершить в 2022 году. Но вместо торжественного открытия станции, в ноябре 2022 года состоялось совсем не парадное «закрытие» Александра Мысика, руководителя муниципального предприятия «МетроМир», занятого строительством станции. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Ущерб, причиненный бюджету, прокуратура оценила в 359 миллионов рублей.

Сроки пуска станции в эксплуатацию были перенесены на 2023 год. Но уже в июле после того, как прокуратура Новосибирска сообщила, что обнаружены нарушения при строительстве станции ещё на 200 миллионов рублей, стало понятно, что и в этом году станция «Спортивная» достроена и пущена в эксплуатацию не будет.

«Положили болт» на метро

Но, пожалуй, лавры самого несуразного метрополитена России следует вручить Омску: здесь действует всего одна станция, с которой, разумеется, никуда уехать невозможно. Как и в других российских городах-миллионниках, история омского метрополитена уходит корнями в советское прошлое: метро здесь начали проектировать ещё в далёком 1986 году. Первая линия должна была насчитывать шесть станций. В 1992 году строительство началось. За 11 лет удалось построить только один небольшой тоннель, который в связи с отсутствием финансирования пришлось законсервировать. 30 мая 2008 года при проходке тоннеля от «Кристалла» до «Заречной» был повреждён магистральный водопровод, из-за чего стройка была затоплена, а работы остановлены… Деньги зарыли, а потом отмыли практически в буквальном смысле этого слова. После этого, в июле 2009-го года, при готовности 26 процентов, были заморожены работы на станции «Соборная».

В марте 2011 года омские власти решили возобновить строительство, только теперь уже другого тоннеля, от станции «Кристалл» до «Библиотеки имени Пушкина». Работы начались ударными темпами: уже 2 сентября этого же года, состоялось торжественное открытие станции метро «Библиотека имени Пушкина». Но омичи радовались недолго: финансирование строительства неожиданно прекратилось, работы застопорились, а станция метро «Библиотека имени Пушкина» превратилась в шикарный подземный переход, для которого было придумано специальное название – «метропереход».

В 2019 году было принятое окончательное решение метрополитен, который планировали открыть целых пять раз: в 1997, 2008, 2012, 2015 и 2016 годах, не достраивать, а уже вырытые тоннели ликвидировать. Большая часть из них уже затоплена иртышскими водами. По плану, работы по ликвидации недостроенных станций Омского метрополитена должны быть завершены до 15 декабря, то есть – совсем скоро.

А в 2020 году в омском «метропереходе» появилась инсталляция в виде гигантского болта, лежащего на табличке с надписью «Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей. “1992 – ?”».

Ещё один феномен омского метростроя заключается в том, что за зарытые в землю миллиарды народных денег так никто толком и не ответил. Были какие-то циркуляры, грозные письма от московских ведомств, рекомендации и требования довести стройку до ума, но дальше язвительных публикаций в местной прессе и требований гражданских активистов разобраться в этом безобразии, дело не пошло. Тем, кто на омское метро «положил болт», «гайки», к сожалению, так и не «закрутили».

Это далеко не все отдающие явной уголовщиной истории, связанные со строительством метро в городах России. Заводились уголовные дела при строительстве новых станций метро в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани… Как и в Красноярске, никак не может толком начаться строительство метрополитена в Челябинске, и там у правоохранителей тоже имеются вопросы и к строителям, и заказчикам. Строящиеся в регионах метрополитены превратились в бездонные чёрные дыры, поглощающие десятки миллиардов бюджетных средств. Появится ли свет в конце бесконечно откапываемых и закапываемых тоннелей? Надежда всё-таки есть. По крайней мере, если судить по последним событиям в Красноярске и Самаре силовики твёрдо решили докопаться до дна этих чёрных дыр.

Дмитрий Голованов

Оригинал материала: “Версия”