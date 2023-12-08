 

Россия столкнулась с всплеском вывоза слитков золота

08.12.2023, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральная таможенная служба РФ зафиксировала значительный рост экспорта золотых слитков, который часто сопровождается использованием “серых” схем. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов после заседания коллегии таможенных служб стран-членов Таможенного союза.

В своем заявлении Руслан Давыдов отметил, что, хотя “пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят”, наблюдается значительный прирост вывоза золота в слитках. Это происходит на фоне введения санкций и валютных ограничений, вследствие чего золото становится все более популярным средством платежа.

В связи с санкциями, налагаемыми на продажу российского золота юридическими лицами, появляется тенденция использования физических лиц, так называемых курьеров, для коммерческой перевозки золота.

Представитель службы также подчеркнул, что российские таможенники успешно провели операцию по изъятию 243 килограммов золота.

Скачок цен на золото на бирже привел к увеличению покупок золотых ювелирных изделий среди россиян. Согласно данным исследования “585*Золотой”, продажи браслетов и массивных цепей из данного металла выросли в годовом исчислении на более чем 80% и 50% соответственно.

Также стоит отметить, что физический объем сделок с золотом на Московской бирже с начала текущего года вырос на 2,68 раза (плюс 167,65%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 73,9 тонн.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Мнение: О планах Путина продолжать… К чему россиянам готовиться в 2024-м?

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мастер и Маргарита”. Очередная экранизация

08.12 / Врач Тихомирова: маргарин снижает когнитивные функции

08.12 / За публикацию ложной информации об СВО Google оштрафован на 4 млн рублей

08.12 / В России вернут наказание за тунеядство

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Скандалы: Загадка Тейлор Свифт

08.12 / В WhatsApp появились самоудаляющиеся аудиосообщения

08.12 / В трейлере GTA 6 замечены локации из Геленджика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика