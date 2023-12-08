Россия столкнулась с всплеском вывоза слитков золота

Федеральная таможенная служба РФ зафиксировала значительный рост экспорта золотых слитков, который часто сопровождается использованием “серых” схем. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов после заседания коллегии таможенных служб стран-членов Таможенного союза.

В своем заявлении Руслан Давыдов отметил, что, хотя “пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят”, наблюдается значительный прирост вывоза золота в слитках. Это происходит на фоне введения санкций и валютных ограничений, вследствие чего золото становится все более популярным средством платежа.

В связи с санкциями, налагаемыми на продажу российского золота юридическими лицами, появляется тенденция использования физических лиц, так называемых курьеров, для коммерческой перевозки золота.

Представитель службы также подчеркнул, что российские таможенники успешно провели операцию по изъятию 243 килограммов золота.

Скачок цен на золото на бирже привел к увеличению покупок золотых ювелирных изделий среди россиян. Согласно данным исследования “585*Золотой”, продажи браслетов и массивных цепей из данного металла выросли в годовом исчислении на более чем 80% и 50% соответственно.

Также стоит отметить, что физический объем сделок с золотом на Московской бирже с начала текущего года вырос на 2,68 раза (плюс 167,65%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 73,9 тонн.