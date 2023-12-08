Мнение: Путин будет…

Страна обсуждает благую весть. Президент России Владимир Путин после церемонии вручения наград, сообщил, что снова, на пятый срок, будет баллотироваться в президенты России.

В чем новость-то? Неужели в стране есть негодяи, провокаторы или паникеры, которые сомневались, что Путин будет?

А если бы Путина никто не попросил баллотироваться, неужели он не стал бы баллотироваться?

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