Мнение: Ночные ларьки теперь такие

В 2021 году довелось поработать на Алтае, и меня тогда неприятно поразило в Барнауле дикое количество так называемых “наливаек” – магазинчиков и павильончиков, в которых можно было приобрести, в том числе вразлив, всякое пиво и алкоголь. Они были буквально на каждом углу, порой располагались в соседних домах и даже чуть ли не дверь в дверь! Казалось бы – как можно ставить однотипные магазины так близко друг от друга? А как же конкуренция?! Но нет – рынок, по всей видимости, был бездонным. Сколько “наливаек” ни ставь – все равно потребители валили валом.

Неудивительно, что среди прохожих на улицах Барнаула уже с утра можно было заметить много людей подшофе или вообще вдупель пьяных – причем как мужчин, так и женщин. Я, в общем, взирал на эту особенность бедного Алтайского края (он в нижней трети регионов России по доходам на душу населения) с налетом легкого московского снобизма; фи, мол, у нас в Москве такого неприличия слава богу нет, столица держит марку, цивилизация-с, на легкое алкогольное пойло нет спроса…

И вправду в Москве такого засилья алко-магазинов вплоть до последнего времени не было. Только, похоже, те времена уже в прошлом. В последний, пожалуй, год Москва стремительно стала догонять провинцию в отношении “наливаек”. Сужу по своему окраинному району: алкомагазины и магазинчики появляются тут и там, растут как грибы! Самый, наверно, быстрорастущий сегмент розницы – это именно продажа алкоголя.

Меня добил еще советского типа павильон в конце моей родной улицы Молостовых, в котором раньше была Почта и мебельный, кажется. Сейчас все мебельные по всему району исчезли как класс, Почта осталась, но сильно ужалась, и теперь в этом одноэтажном домике аж три разных алкогольных магазина! С торца – “Пивной магазин” (наливайка), с фасада слева – Винлаб, справа – Красное и Белое. И посередине – Почта.

При этом все три продают, понятно, примерно одно и то же. Расположены почти в одном помещении – и не прогорают! У москвичей, стало быть, точно так же перманентно “горят трубы”, и они обеспечивают выживание всем трем.

Думаю, довольно характерный штрих “эпохи СВО” – алкоголизм населения стремительно возрождается, уже и в Москве. Сам формат “алкомагазина”, то есть магазина, который продает исключительно водку, пиво, вино и закуску – весьма странное, тоже, видимо, специфически российское явление. По сути, если вспомнить прошлое, такой алкомагазин – это не более чем значительно увеличенная… знаменитая палатка, киоск, “ночной ларек”, воспетый группой “Несчастный случай”, ассортимент тот же. “КиБ”, Винлаб и все эти “Ароматные миры” – это палатки, которые яростно выжигал ненавидящий их Собянин – и они теперь вернулись к нам в новом обличьи, увеличившись в разы. Это еще при том, что торгующие алкоголем отделы есть во всех торговых супермаркетах.

Депрессуха накрывает святую Русь. И это так, пока только первые всполохи, легкие цветочки. Все ягодки впереди.