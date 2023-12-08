Скандалы: Британский спецназ в степях Украины

Польский журналист Збигнев Парафианович рассказал об участии английских солдат в боевых действиях на Незалежной

На это обстоятельство указал в своей книге «Польша на войне» польский журналист Збигнев Парафианович/Zbigniew Parafianowicz, являвшийся репортёром варшавского издания в Киеве.

(Этот ценный факт, зафиксированный в книге поляка, — как ложка мёда в бочке с навозной жижей. В остальном книга полна примитивных рассказов, например, о том, что «Россия не выполняла минские соглашения». И ни слова о том, что позже Германия и Франция признали, что специально срывали исполнение «Минска», чтобы накачать Киев оружием).

Но для нас важно, что репортёр Збигнев Парафианович цитирует некоего министра польского правительства, который сообщил, что в середине марта 2022 года он столкнулся с британскими коммандос, когда передвигался между Киевом и Житомиром.

Польский министр рассказал: «Это было время, когда россияне ещё стояли в Буче, и маршрут был «серой зоной», где можно было нарваться на русских. Мы проехали через последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что движение дальше можно продолжить, но на свой страх и риск. «Ну, а с кем мы встретились в следующий раз? Украинские воины и… Британский спецназ, одетый в форму, с оружием. Они передвигались вместе с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами. Они следили за целями, их радары отслеживали, куда падают и выпускаются минометные и реактивные снаряды» — рассказал министр.

Как отмечает репортёр Фил Миллер/Phil Miller в обзоре на страницах издания «Declassified UK», эти сведения являются дополнительным доказательством того, что британские военные были тайно переброшены в зону боевых действий без уведомления парламента и принимали участие в операции, а не только тренировали украинских солдат, как об этом сообщалось.

По словам ещё одного источника автора книги «Польша на войне», — польского офицера, — на момент начала боевых действий в Броварах под Киевом находились польские коммандос из Люблинецкого военного отряда. Там они вместе с американцами и британцами готовили украинский спецназ с 2014 года. После начала боевых действий ряд чиновников призывал к их выводу на территорию Польши. Но «они, вместо того, чтобы вернуться в Польшу в первый день войны, пошли в противоположном направлении. В том числе в Харьков, но и в города Донбасса, которые контролировали украинцы. Они сотрудничали с англичанами». «Позже мы выработали формулу нашего присутствия на территории Украины… Нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики делали вид, что не замечают этого» — рассказал польский офицер.

Американских военных и вовсе оформляли как гражданских лиц, катая их на лечение под прикрытием дипломатических вояжей в Киев. Так, во время одной дипломатической поездки на Украину «американцы попросили нас привезти из Киева двух своих раненых солдат. Они были там как гражданские лица. Этим же поездом ехали вице-премьер Ярослав Качиньский с премьер-министром Матеушем Моравецким», — рассказал польский офицер журналисту Збигневу Парафиановичу.

Оригинал материала: “FLB.ru”