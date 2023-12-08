На TGA 2023 анонсирована новая игра Jurassic Park: Survival от Saber Interactive

Американская студия Saber Interactive представила свою новую игру “Jurassic Park: Survival” во время церемонии The Game Awards, пишет издание IGN.

Игра “Jurassic Park: Survival” будет представлять собой ужастик с элементами выживания, а действия будут разворачиваться на острове Нублар, всего на следующий день после событий, показанных в оригинальном фильме “Парк Юрского периода” 1993 года.

Игроки возьмут на себя роль доктора Майи Джоши, оставшейся на острове после восстания динозавров. В этой роли им придется уклоняться от доисторических хищников и ждать спасения. Подробности о “Jurassic Park: Survival” на данный момент остаются неизвестными.

Как отмечает IGN, в начале нулевых уже была анонсирована игра под названием “Jurassic Park: Survival”, но ее разработка не была завершена из-за разногласий между создателями и издателем. Считается, что новый проект может быть основан на задумках отмененной игры.

Игра “Jurassic Park: Survival” выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК. Дата релиза пока не объявлена.