Как москвичи могут помочь зимующим в столице птицам

Российская столица оказалась под властью зимы. В суровых погодных условиях приходится выживать птицам, которые остались зимовать в Москве. Однако горожане могут помочь пернатым, приняв участие в экологической акции, которая продлится до 31 января.

К примеру, москвичи могут смастерить домики или кормушки, а также заготовить еду для птиц. Их в рамках экологической акции “Накорми птицу” можно отнести в волонтерские окружные центры “Доброе место”, структурные подразделения Мосприроды и экоцентры столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Всего в Москве работает десять пунктов приема корма и домиков для птиц. Три из них расположены в Восточном административном округе столицы, еще два – в Западном. Для жителей Зеленограда действует отдельный пункт.

Еще по одному можно встретить в САО, ЮЗАО, ЮАО и ЮЗАО. Адреса представлены на графике ниже. Кроме того, все желающие могут воспользоваться боксами акции для волонтеров штаба Международной выставки-форума “Россия” на ВДНХ.

Александр Левит, директор ресурсного центра “Мосволонтер”, который при поддержке ГПБУ “Мосприрода” выступает организатором акции, подчеркнул, что сбор товаров для животных является одним из самых популярных направлений поддержки.

По его словам, совокупно с начала 2023 года для подопечных приютов жители столицы и волонтеры передали более 17,4 тонны корма, медикаментов и аксессуаров.

“Забота о пушистых, четвероногих, пернатых — это одно из важных ежедневных добрых дел волонтеров. Сегодня помощь животным вместе с нами выбирают более 12,8 тысячи человек”, – отметил Александр Левит.

На этот раз организаторы экологической акции планируют собрать не менее 200 килограммов еды для зимующих птиц. Желающие могут приносить специализированный корм для птиц, а также нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, шишки хвойных деревьев, кусочки сухих фруктов и ягод и другие угощения.

Ведущий специалист отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ “Мосприрода” Юлия Чумачева напомнила, что зимой птицы перемещаются поближе к человеческому жилью в надежде на подкормку. Ее следует проводить регулярно.