Мнение: Справедливость и бюрократия

Прочёл по наводке Кримсональтера важное пояснение нашего президента о том, как он понимает справедливость. Если коротко, молодёжи надо создать хорошие условия для учёбы и жизненного старта, но потом уже не должно быть никакой уравниловки. Как поработал, так как и заработал. Поработал мало или плохо — заработал меньше, чем тот, кто поработал много и хорошо. И это справедливо, это нормально. Цитирую (ссылка):

Обращаюсь сейчас и к предпринимателям, которых, знаю, в этом зале тоже много. Хочу отдельно поблагодарить вас, дорогие друзья, за слаженную работу. Именно объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада, его санкционный блицкриг провалился.

Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства. Для этого у нас сейчас появляются принципиально новые инструменты. Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров – и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний. Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится сильнее и сувереннее, становится менее зависим от всех компонентов сегодняшнего мироустройства.

Суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит, быть справедливым. Речь не о примитивной уравниловке, конечно, нет. Справедливость – это прежде всего достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта во всех регионах страны. Это квалифицированная, хорошо оплачиваемая работа. Высокий общественный престиж рабочего, инженера, учителя, врача, художника, деятеля культуры, предпринимателя, каждого добросовестного специалиста, мастера. Справедливость – это и равные, широкие возможности для учёбы, для жизненного старта, для самореализации молодёжи.

Как видите, это на 100% капиталистический подход. Владимир Путин говорит, что государство должно поддерживать предпринимателей, так как именно бизнес является основой экономического благополучия страны. Для сравнения, при социалистическом подходе государство отбирает деньги у бизнеса и у ударников труда, чтобы раздавать их в виде пособий тем, кто много работать не может или не хочет.

Я очень рад, что государство впервые в истории и повернулось к бизнесу лицом. Вместе с тем, от декларации глобальных целей до реальной поддержки бизнеса — большая дистанция.

Министр экономического развития Максим Решетников указывает, что в России большой дефицит кадров, и что его можно было бы серьёзно ослабить, задействовав в экономике охранников и бухгалтеров, которые сейчас зачастую заняты всякой ерундой. Цитирую (ссылка):

“Нам <…> надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами”, — сказал глава МЭР.

Кроме того, тысячи бухгалтеров трудоустроены благодаря тому, что положения по бухучету меняются слишком часто, это требует постоянно перенастраивать системы, добавил Решетников.

Он задался вопросом, “насколько это производительно”.

Решетников указал, что есть и другие излишние требования.

Что касается замены охранников видеокамерами — это вопрос, требующий отдельного обсуждения. А вот про «тысячи бухгалтеров», которые выполняют бессмысленный труд из-за слишком частой смены положений по бухучёту, я могу реплику министра дополнить.

Во-первых, нагружены всякой ерундой не тысячи бухгалтеров, а миллионы. Государство требует от бизнеса огромное количество отчётов, которые ему не нужны, и которые существуют по той простой причине, что чиновники за них не платят. Налоговую систему следует кардинально упрощать: это легко сделать, вообще ничего не потеряв в качестве доступной государству информации.

Во-вторых, сейчас мы переживаем неприятный период плохой автоматизации. Несколько лет назад наши ведомства массово открыли для себя интернет, и теперь каждое из них требует, чтобы предприниматели работали внутри их компьютерных систем. Условному производителю ухокрутов раньше было достаточно раз в год послать бумажку в Отдел Контроля Чекрыжащей Техники, чтобы тот от него отстал. Теперь ОКЧТ сделал свой забагованный сайт, на котором производитель должен зарегистрироваться при помощи глючной ЭЦП, куда он должен настроить перегрузку данных и в который он должен заходить каждый день, отчитываясь, сколько ухокрутов продано, из каких материалов и по какой цене. Также на каждом ухокруте должен быть специальный чип с серийным номером, который ставится специальным сертифицированным прибором, и который читается только при помощи сканера определённой модели.

Теперь, чтобы работать на всех этих любительских сайтах ведомств, предпринимателям из многих отраслей недостаточно даже иметь в штате бухгалтера. Нужен дополнительно ещё и программист, услуги которого обходятся по нынешним временам несуразно дорого, и специалист по работе с конкретным ведомством, который будет объяснять, что вот тут неделю назад изменили интерфейс, и надо теперь ставить вот эти две галочки справа, иначе отчёты не будут уходить…

Таким образом, с одной стороны, у России есть огромный ресурс для поддержки бизнеса и для кардинального смягчения проблемы дефицита рабочих рук. Также у России теперь есть понимание на самом высшем уровне, что обе задачи надо решать, причём решать усердно, не жалея ресурсов.

С другой стороны, вы не можете так просто сказать: «уважаемый Отдел Контроля Чекрыжащей Техники, закрывайте ваш сайт, отменяйте ваше требования вставлять чипы в каждый ухокрут, стране нужны рабочие руки, а не петабайты мусорных данных по обороту ухокрутов». Чиновники будут сражаться за каждую лишнюю бумажку, как крокодилы за своё гнездо.

Кто победит в этой схватке, я не знаю. Обычно я настроен скептически, на этот раз думаю, что у здравого смысла шансы неплохие. Время сейчас военное, голоса предпринимателей — слышны, а проблема демографии и дефицита рабочих рук обещает стать для нашего государства в 2024 проблемой номер один.