Пирсинг носа снова в тренде – стоит ли следовать модной тенденции и как принять обоснованное решение

Пирсинг носа уже давно вышел за рамки просто модного тренда. Это способ самовыражения, подчеркивающий индивидуальность, креативность и определенную смелость человека. Вот что вам нужно знать о пирсинге носа, чтобы сделать выбор осознанно, имея представление о самой процедуре, ее особенностях и уходе.

История пирсинга носа

В древней цивилизации долины Инда пирсинг носа был не просто косметическим решением, а имел глубокое культурное значение. Чаще делали пирсинг левой ноздри невестам, и это считалось символом перехода в новую жизнь. В Египте пирсинг носа стал духовным и социальным выражением, украшавшим фараонов и священников.

Бедуинские женщины на Ближнем Востоке носили его из соображений племенной принадлежности и семейного положения. В 1960-е годы пирсинг носа возродился в культуре и стал символом бунтарского духа. Сегодня это глобальная модная тенденция, современная форма самовыражения.

Пирсинг ноздри

Пирсинг ноздри – самый часто выбираемый вариант. Украшение можно размещать как на левой, так и на правой стороне носа. Главный плюс этого вида пирсинга в его адаптируемости.

Вы можете выбрать небольшую и изящную шпильку для более утонченного образа или сделать более смелое заявление с помощью более изысканного кольца. Выбор украшений разнообразен, поэтому легко создать свой стиль по своему вкусу и предпочтениям.

Пирсинг перегородки носа

Пирсинг перегородки очень популярен среди тех, кто хочет заявить о себе смело и резко. Хрящ между ноздрями прокалывается, что в итоге очень удобно. Универсальность метода также подкупает. Вы можете просто сложить украшения, чтобы они выглядели сдержанно, или оставить их свисать для большей эффектности.

От классических колец с невыпадающим жемчугом до более замысловатых кликеров — вариантов украшений масса, и каждый предлагает разные формы самовыражения. Хотите ли вы немного бунтовать или добавить своему образу индивидуальности, пирсинг перегородки — привлекательный и универсальный выбор.

Пирсинг переносицы

Для тех, кто ищет уникальный и авангардный образ, пирсинг переносицы станет впечатляющей деталью. Расположенный горизонтально между глазами, этот пирсинг привлекает внимание к центру лица. Независимо от того, выберете ли вы прямую или изогнутую штангу, выбор украшений будет способствовать общему эффекту.

Расположенный горизонтально, этот пирсинг предлагает привлекательный способ подчеркнуть ваш личный стиль и сделать смелое заявление. Хотя пирсинг переносицы немного более креативный по сравнению с другими видами, он является популярным выбором для тех, кто ищет привлекательный и индивидуальный образ.

Пирсинг крыльев носа

Прокол верха ноздри популярен среди людей, которые хотят современный вариант традиционного пирсинга носа. Расположенный немного выше на носу, этот вариант обеспечивает асимметрию и свежий, современный вид.

Множественный пирсинг крыльев носа, часто называемый “созвездием”, предлагает еще одну возможность персонализации. Это позволяет людям создавать уникальный образ, соответствующей их предпочтениям.

Как делается пирсинг носа

Процесс пирсинга носа включает в себя несколько шагов, обеспечивающих безопасный и успешный опыт. Сначала мастер обсудит ваши предпочтения, например какую именно часть вы хотите проколоть. Затем он стерилизует область и отметит точное положение прокола. Если вас устраивает размещение, мастер будет использовать стерилизованную иглу.

Даже если вы почувствуете кратковременное жжение или давление, процесс обычно проходит быстро и безболезненно. Пирсинг ноздри предполагает введение иглы через мясистую ткань на боковой стороне носа. Перегородка прокалывается в районе верхнего хряща между ноздрями. После прокола мастер вставляет выбранное украшение.

Важно выбрать надежную студию пирсинга с опытными специалистами. Хорошо выполненная и гигиеничная процедура имеет решающее значение для комфортного и успешного ношения украшений. Также хороший мастер подскажет, что делать, чтобы прокол успешно зажил.

Советы по уходу и процессу заживления

Уход за пирсингом носа имеет решающее значение для плавного процесса заживления. Сразу после прокола мастер даст вам инструкции по уходу. Обычно это предполагает очистку ранки солевым раствором или мягким мылом без отдушек. Важно не прикасаться к пирсингу грязными руками.

Также не следует чрезмерно перекручивать украшение, так как это может вызвать раздражение заживляющих тканей. Хотя покраснение, отек и болезненность в первые несколько дней являются нормальными, любые признаки постоянного или усиливающегося дискомфорта следует обсудить с мастером или врачом.

Не подвергайте пирсинг воздействию агрессивных химикатов, косметики или средств по уходу за кожей, которые могут вызвать раздражение этой области. Будьте осторожны при сморкании. Время заживления может варьироваться, но в среднем на это уходит несколько месяцев. Пирсинг перегородки и переносицы может занять немного больше времени.

Когда можно менять украшения

Сроки смены украшений для носа зависят от типа пирсинга и процесса его заживления. При пирсинге ноздри минимальное время заживления составляет от 2 до 4 недель. Прежде чем менять украшения, подождите, пока завершится начальный период. Перегородка может заживать 6-8 недель. При смене украшений убедитесь, что они могут свободно перемещаться и не доставляют дискомфорта.

Минимальное время заживления переносицы составляет от 8 до 12 недель. Прежде чем менять украшение, убедитесь, что у вас нет болезненности или признаков раздражения. Всегда тщательно мойте руки, прежде чем пытаться сменить украшение на нос. Если вы испытываете боль или сопротивление, лучше подождать немного дольше.