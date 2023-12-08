 

Мнение: Когда возникла угроза третьей мировой?

08.12.2023, 14:40, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в соцсетях более известный как блогер- миллионник, начал переживать не только за Украину, но и за Конгресс США.

Мол, конгрессменов шантажируют, выбивая деньги для Украины.

И это при том, что «Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую».

Свои размышления блогер Медведев завершает такими словами: «Деньги Администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь».


отсюда

Что-то совсем запутал меня Дмитрий Анатольевич. Когда начиналась Специальная военная операция было объявлено, что СВО проводится «с целью защиты мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины». И только. Не было цели предотвратить «угрозу третьей мировой».

А сейчас, вдруг, появилась еще и «угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую». Откуда эта угроза появилась-то? Почему появилась? Потому что США начали выделять деньги на поддержку Украины? А если бы не было денег? Украина давно капитулировала бы и присоединилась к России? А куда делись бы украинские националисты и прочие бандеровцы? Вступили бы в партию «Единая Россия»? Или бы ушли в леса, в партизанские отряды?

Увы, нет у меня ответов на вопросы, которые невольно вызвал текст, выложенный блогером Медведевым в своем Telegram-канале.

На снимке: Дмитрий Медведев (слева, прицеливается), фотография  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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