Мнение: О поисках мужика после 40-ка… Почему — всё сложно?

Одна дама, огорчённая личным опытом, обратилась к другой даме, личным опытом умудрённой, за советом. Так, в лоб и спросила: где нонеча взять мужика хорошего, для отношений годного?

Ну и немножечко о себе — под 40, «не считаю себя уродиной, не самый дурной характер (видала и похуже), интересная работа и несколько хобби, со мной некоторым даже интересно». Но #мужчины нет, причём уже около пятнадцати лет.

Ситуация, словом, вполне типичная для многих современниц.

Правда, в конкретном случае анамнез отягощён сразу несколькими обстоятельствами:

1. Живёт с мамой. К слову, это интересный феномен нашего феминизированного общества. Если #мужчина к 25-ти, на край — к 30-ти не обзавёлся собственным или хотя бы съёмным жильём, он лох, неудачник и маменькин сынок. А если до самой пенсии с мамой живёт #женщина — она заботливая доча и вообще просто прелесть. Ну, да, #этодругое.

2. Работа не увлекательная, непрестижная и малооплачиваемая: «даёт хороший для моей сферы доход, но он ниже, чем у большинства моих знакомых». Притом что знакомые явно не топ-менеджеры госкорпораций.

3. «Бегать за мужчинами» не позволяет… #религия. Романы ONS — прям фу-фу-фу, притом что секса хочется буквально до колик, а его отсутствие вызывает уже суицидальные мысли. Хотя это и рисовка, возможно.

4. О своём интимном опыте дама говорит с обескураживающей прямолинейностью: «ограничен за всю жизнь мало понравившимися парой раз пятнадцать лет назад». В переводе на русский — бревно.

5. И при всём при этом ей нужен не просто «секс», хотя бы и регулярный, но полноценные #отношения. Под чем #женщины, если честно, сейчас подразумевают 100% обязательств с мужской стороны и 0% со своей. Не случайно героиня подчёркивает, что ради «отношений» она не готова поступиться ни своими привычками, ни увлечениями, ни даже свободным временем. Хотя, возможно, разъедется с мамой и переедет к мужчине, если на работу от него будет ездить не сильно дальше.

То есть, тут случай, когда тараканы в голове — прямо мадагаскарские, притязания высотой с Эверест, а в активе — «не самый скверный характер» плюс пара комплиментов от случайных кавалеров, бережно сложенные в «шкатулочку» для роста самооценки. Но, по большому счёту, если слегка сгладить самые-самые экстремумы, перед нами — обычная сильно замороченная тётка бальзаковского возраста. Ну вот у кого из таких дам, положа руку на сердце, нет претензий на то, чтобы мужчина:

а) максимально тактично, деликатно и органично вписался в привычный для неё уклад и ритм жизни, являясь «по звонку» и исчезая «по щелчку»,

б) быстро, ненавязчиво и за свой счёт решал все её проблемы, не докучая при этом своими (а у кого из мужиков их нет к 40 годам?),

в) и при этом своим положением, статусом и проч. вызывал бы одобрение мамы и зависть подружек?

Тут, конечно, спрашивается: а она ему — что?

Но ответ слишком хорошо известен, чтобы поминать его всуе.

Поэтому — ко второй части «Марлезонского балета». Что же даме огорчённой ответила дама умудрённая?

Мужчину надо искать целенаправленно, трудолюбиво и упорно, тратя на это много сил и времени. Это правда очень скучно и утомительно. Отбраковывать некондицию — с ума сойдешь, пока нароешь что-то мало-мальски годное. И выбирать надо не из тех, кто проходит мимо вас, а среди тех, кто хочет быть выбранным и заявил об этом. Короче, ваш путь лежит на сайт знакомств. Только не на тиндер или мамбу, а на нормальный платный сайт, и чем дороже, тем лучше. Даже если вы быстро никого не найдёте, полезно вам будет побыть в роли женщины, которая отбраковывает соискателей, а не они её.

Тут даже комментировать — только портить этот рафинированный и дистиллированный образчик женской короны, которая нынче если не у каждой первой, то у каждой второй.

Как полагаете, после таких советов — каковы шансы у одинокой дамы бальзаковского возраста встретить уже скорую старость в объятиях близкого мужчины, а не в окружении «40 кошек»?

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