 

Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация выигрышная для всех

08.12.2023, 14:30, Разное
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В попытках убедить республиканцев выделить деньги на Украину следуют все более чудесные откровения. В частности от Блинкена.

1. 90% всех выделенных на Украину американских денег на Украину не попали. Большая их часть осталась в США.
2. Эти деньги были направлены на поддержку предприятий ВПК и создание новых рабочих мест.
3. Такое соотношение расходов является выигрышным для всех, поэтому надо выделить "еще помощь для Украины".

Не то, чтобы это было каким-то секретом, просто зафиксируем, чт оэто особо уже и не скрываают.

Источник: Colonel Cassad


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