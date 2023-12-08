Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация выигрышная для всех
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В попытках убедить республиканцев выделить деньги на Украину следуют все более чудесные откровения. В частности от Блинкена.
1. 90% всех выделенных на Украину американских денег на Украину не попали. Большая их часть осталась в США.
2. Эти деньги были направлены на поддержку предприятий ВПК и создание новых рабочих мест.
3. Такое соотношение расходов является выигрышным для всех, поэтому надо выделить "еще помощь для Украины".
Не то, чтобы это было каким-то секретом, просто зафиксируем, чт оэто особо уже и не скрываают.
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Источник: Colonel Cassad
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