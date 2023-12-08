Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация выигрышная для всех

В попытках убедить республиканцев выделить деньги на Украину следуют все более чудесные откровения. В частности от Блинкена.

1. 90% всех выделенных на Украину американских денег на Украину не попали. Большая их часть осталась в США.

2. Эти деньги были направлены на поддержку предприятий ВПК и создание новых рабочих мест.

3. Такое соотношение расходов является выигрышным для всех, поэтому надо выделить "еще помощь для Украины".

Не то, чтобы это было каким-то секретом, просто зафиксируем, чт оэто особо уже и не скрываают.

—