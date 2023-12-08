JAHA: установлена связь между вступлением в брак и риском развития гипертонии

Как сообщает издание Journal of the American Heart Association (JAHA), у женатых и замужних риск развития гипертонии повышается, по сравнению с холостыми, на 9%.

В ходе исследования, проведенного представителями Мичиганского университета, было установлено, что в семьях, где жены или мужья находились в среднем или пожилом возрасте, повышенное кровяное давление фиксировалось примерно у 47% британских и 38% американских пар, в то время как применительно к представителям Китая и Индии данный показатель составлял 21% и 20% соответственно.

Кроме того, было установлено, что при выборе в качестве спутника жизни человека, страдающего гипертонией, степень риска развития этого заболевания повышается на 9%, учитывая то обстоятельство, что в браке многие перенимают привычки партнера, включая такие, как несбалансированное питание и отсутствие физической активности.