 

Старение двух органов повышает риск летального исхода в 6,5 раз

08.12.2023, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Nature, ученые Стэнфордского медицинского университета нашли способ оценки старения органов при помощи анализа крови, что позволяет предсказать, какой именно орган выйдет из строя в первую очередь.

В ходе исследования было установлено, что органы человека стареют с разной скоростью, причем если какой-то стареет особенно быстро, степень вероятности того, что именно он выступит в качестве причины серьезного заболевания или летального исхода, достаточно высока.

Ученые уточнили, что к 50 годам у каждого пятого относительно здорового человека есть один такой орган, а у одного из 60 – два. В первом случае риск летального исхода в последующие 15 лет возрастает в диапазоне от 15%до 50%, в то время как во втором увеличивается, по сравнению с людьми без какого-либо явно состарившегося органа, в 6,5 раз.        


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Мнение: Война дронов, сложности у российского авиапрома и визит Путина в Саудовскую Аравию

08.12 / Зимняя мода 2024: самые горячие тенденции начала сезона

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Бюсты и памятники Сталину на территории России

08.12 / Мнение: О планах Путина продолжать… К чему россиянам готовиться в 2024-м?

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мастер и Маргарита”. Очередная экранизация

08.12 / Маргарин снижает когнитивные функции

08.12 / За публикацию ложной информации об СВО Google оштрафован на 4 млн рублей

08.12 / В России вернут наказание за тунеядство

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика