Старение двух органов повышает риск летального исхода в 6,5 раз

Как сообщает издание Nature, ученые Стэнфордского медицинского университета нашли способ оценки старения органов при помощи анализа крови, что позволяет предсказать, какой именно орган выйдет из строя в первую очередь.

В ходе исследования было установлено, что органы человека стареют с разной скоростью, причем если какой-то стареет особенно быстро, степень вероятности того, что именно он выступит в качестве причины серьезного заболевания или летального исхода, достаточно высока.

Ученые уточнили, что к 50 годам у каждого пятого относительно здорового человека есть один такой орган, а у одного из 60 – два. В первом случае риск летального исхода в последующие 15 лет возрастает в диапазоне от 15%до 50%, в то время как во втором увеличивается, по сравнению с людьми без какого-либо явно состарившегося органа, в 6,5 раз.