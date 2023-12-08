 

Минфин РФ прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%

08.12.2023, 14:11, Разное
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Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выставки-форума «Россия» объявил о прогнозе по инфляции на 2024 год. По данным Минфина, ожидается, что она составит 4,5%. Силуанов подчеркнул, что для предотвращения негативных влияний на население, все социальные выплаты будут увеличены на уровень прогнозируемой инфляции.

Банк РФ также дает свой прогноз, ожидая, что инфляция к концу 2024 года составит 4–4,5%. В то же время, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что достижение этого результата будет возможным только при снижении инфляции до 2% во втором, третьем и четвертом кварталах 2024 года. Он предложил удлинить срок для достижения инфляционного таргета.

Согласно прогнозам «Сбера», инфляция достигнет целевого показателя Центрального Банка в 4% только в 2025 году.


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