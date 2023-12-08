 

Москву начали украшать к Новому году

08.12.2023, 13:55, Новости дня
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Зима пришла в российскую столицу, и среди москвичей уже царит праздничное настроение. А тем временем специалисты комплексы городского хозяйств а приступили к украшению улиц, проспектов, площадей, скверов и парков к Новому году и Рождеству.

В этом году по всему городу будет использовано более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций. Столицу украсят свыше тысячи искусственных елей – главных символов новогодних и рождественских праздников. Специалисты повесят на них разноцветные шары и гирлянды.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что монтажные работы ведутся во всех административных округах столицы. По его словам, город будет полностью украшен к 1 декабря.

Чиновник уточнил, что пешеходные зоны Бульварного кольца будут оформлены световыми тоннелями, а в парке Победы на Поклонной горе специалисты установят гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн.

“Ставшая одним из символов новогодней Москвы конструкция “Полярные медведи” вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино. Опоры освещения в парке “Зарядье” украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин”, — заключил Петр Бирюков.

В центр города после технической модернизации вернут восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров. Объекты получили новые возможности программирования световой и цветовой динамики и интенсивности освещения.

Важно отметить, что для украшения города используют современное энергосберегающее оборудование со светодиодами, которое рассчитано на работу в любых погодных условиях. Кроме того, оно безопасно и потребляет значительно меньше электроэнергии.

Кстати, все световые и декоративные элементы, которые применяются для украшения Москвы, являются многофункциональными, с возможностью многоразового использования и изменения вида. За последние годы в столице сформирован достаточный запас праздничных конструкций, которые позволяет обеспечить полноценное украшение города.


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