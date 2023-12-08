 

Собянин посетил площадку по производству банкоматов московской разработки

08.12.2023, 13:55, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел производство банкоматов в индустриальном парке “Руднево”. Устройства работают на базе российских микропроцессоров “Эльбрус”, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что ежегодно завод может выпускать порядка 15 тысяч устройств. В перспективе производственные мощности увеличатся в два раза.

“В числе основных заказчиков — шесть российских банков”, – отметил мэр.

Также Собянин посетил площадку по производству абсорбирующего белья в “Рудневе”. Завод создан за полгода в рамках офсетного контракта.

Абсорбирующее белье и другие медизделия получают более 100 тысяч москвичей с инвалидностью. Мощности производства хватает для обеспечения потребностей города и выхода на российский и зарубежные рынки, подчеркнул мэр.

В октябре в “Рудневе” завершилось строительство нового промышленного корпуса. Здание передали концерну воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”. Там будут собирать и испытывать продукцию для потребностей Министерства обороны.


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