Клавикут на волосы средней длины – горячая новинка зимы-2023: особенности и разновидности прически

Что лучше – носить длинные волосы или коротко подстричься? Это вечный вопрос, который женщины задают себе всю жизнь. Длинные волосы выглядят невероятно женственно, а короткие прически очень практичны в повседневной жизни. Стрижка до плеч — идеальный компромисс, и зимой 2023 года она в тренде. Клавикут – стильный и универсальный вариант. Для тех, кто желает визуальных изменений и нового образа в новом году, это идеальный вариант.

Как выглядит клавикут

Clavi Cut — это гибридная прическа, нечто среднее между классическим бобом и длинным бобом.

Clavi означает «ключица». Волосы обрезают до уровня ключиц или до плеч. Какую длину выбрать, будет зависеть от формы лица и собственного вкуса. Чтобы создать максимально привлекательный образ и выгодно подчеркнуть черты лица, следует обратиться за советом к мастеру-парикмахеру. Однако следует помнить, что отросший боб не становится автоматически стрижкой клавикут. В трендовой прическе волосы на затылке немного короче, а передние пряди красиво обрамляют лицо.

Кому подойдет

Прежде чем сделать эту стрижку, следует выяснить, подойдет ли она нам. Преимущество этой прически в том, что ее можно адаптировать к любой форме лица.

Правила выбора варианта стрижки:

Чем круглее лицо, тем проще и четче должна быть прическа. Если лицо угловатое, кудри и слои сделают образ более мягким. Чтобы визуально удлинить лицо, следует носить прямые волосы. Глубокий пробор и боковая челка — идеальный выбор для женщин с квадратным лицом.

Еще одно преимущество клавикута, которое нельзя недооценивать, заключается в том, что он подойдет любому типу волос. Воздушные, легкие слои сделают тонкие волосы визуально гуще, а также помогут убрать тяжесть с густой шевелюры.

Как стилизовать зимой-2023-2024

Как стилизовать клавикут, чтобы создать элегантный образ?

Эта стрижка достаточно короткая, чтобы подчеркнуть структуру волос, и в то же время достаточно длинная, чтобы сделать элегантную прическу. Все дело в том, что клавикут универсален и его можно носить по-разному.

Нежные пляжные локоны

Непринужденная, игривая и очень женственная прическа с нежными локонами выглядит великолепно круглый год и является одним из лучших способов стилизовать Clavi Cut. Легкие локоны придают прическе пышность и подвижность, а образу – романтическую нотку. Для дополнительного гламура можно сделать глубокий боковой пробор.

Прямые волосы с тупым срезом

Будь то короткая или длинная стрижка, прическа с идеально прямыми волосами никогда не выйдет из моды. Даже с тупым срезом клавикут выглядит великолепно и излучает элегантность, неподвластную времени. Чтобы такая стрижка выглядела идеально, следует носить волосы с пробором посередине.

С челкой-занавеской

Тонкая челка много лет является одной из самых популярных и останется с нами этой зимой. С челкой-шторкой волосы разделены пробором посередине и напоминают раскрытую занавеску – отсюда ее название. Волосы в этом случае идеально обрамляют лицо. Это один из самых модных вариантов клавикута в наступившем сезоне.

Для элегантного образа

Праздники не за горами, поэтому пришла пора продумать прическу, которая дополнит наряд для новогодней вечеринки. Клавикут можно укладывать самыми разными способами, ведь длина волос идеальна для этого. Разрешено абсолютно все: и игривые косы, и частично собранные в пучок волосы.