 

В Аргентине врачей, выписывающих гомеопатию, будут пожизненно лишать права медицинской практики

08.12.2023, 13:33, Разное
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В Аргентине завершился один из первых референдумов, обещанных новым президентом, – он касается реформы здравоохранения.

59,8% его участников проголосовали за то, что врач, который хотя бы однажды выпишет гомеопатическое средство, будет лишён лицензии и пожизненно отстранён от медицинской практики.

Помимо гомеопатических средств, запрещено выписывать вообще любые лекарства, эффективность которых не установлена хотя бы базовым набором исследований, результаты которых прошли рецензирование в научных журналах. Что же касается средств народной медицины, то врач имеет право рекомендовать их только вместе с признанными медикаментами или при условии, что не берёт оплаты за приём.

Итоги референдума вызвали масштабные протесты сторонников гомеопатии – они митинговали в 16 городах, а не менее десятка из них предприняли попытки суицида, наглотавшись таблеток. Поскольку таблетки были гомеопатическими, пострадавших нет.

На следующем референдуме новые власти Аргентины выяснят, хотят ли горожане, чтобы микрокредитные организации, скрывающие реальные условия кредитования или выдающие займы под огромные проценты недееспособным (в том числе пожилым) гражданам, были приравнены к террористическим и уничтожены.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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