 

Врач Бракамонте объяснил, нужно ли принимать добавки витамина D зимой

08.12.2023, 13:08, Разное
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Как заявил семейный доктор Джесси Бракамонте, представляющий американскую клинику Майо, у тех, кто употребляет жирную рыбу и цельные злаки в достаточном количестве, потребность в приеме добавок витамина D в зимний период отсутствует.

Отметив, что солнце является вовсе не единственным источником данного витамина, врач уточнил, что им богаты уже упомянутая жирная рыба и цельные злаки, а также апельсиновый сок и молоко, увеличив содержание которых в рационе можно избавить себя от необходимости принимать биодобавки с витамином D.

Особое внимание доктор Бракамонте уделил необходимости проведения периодического анализа крови с целью определения точного уровня содержания этого витамина в организме.      


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