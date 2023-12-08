God of War Ragnarok получит бесплатное сюжетное дополнение Valhalla

На церемонии The Game Awards 2023 студия Santa Monica представила новое сюжетное дополнение под названием Valhalla для игры God of War Ragnarok, пишет портал DTF.

Valhalla – это DLC, которое расширит сюжет оригинальной игры, сосредотачиваясь на Кратосе и Мимире, которые отправятся в новое приключение в мир Вальхаллы.

Игроки могут ожидать расширение геймплея God of War Ragnarok в Valhalla благодаря новому режиму роглайк. В нем игрокам предстоит выживать на аренах и сражаться с врагами, до первой своей гибели. При проигрыше Кратос вернется на стартовую линию.

Релиз Valhalla запланирован на 12 декабря 2023 года, это дополнение будет доступно бесплатно для обладателей God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok, выпущенная эксклюзивно для PlayStation 4 и PlayStation 5 в жанре приключенческого экшна, вышла 9 ноября 2022 года и получила шесть наград на The Game Awards 2022.