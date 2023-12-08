 

Собянин утвердил постоянные выплаты на приобретение льготных лекарств

08.12.2023, 12:50, Новости дня
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С 2024 года программы компенсационных выплат на приобретение льготных лекарств станут постоянными. Речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью и больных диабетом и муковисцидозом, уточнил Собянин.

По словам мэра, в отдельных ситуациях механизм компенсаций оказался более удобным способом лекарственного обеспечения. Это позволяет оперативно начать лечение и гарантировать непрерывность процесса.

“За 11 месяцев 2023 года больше 10 тысяч жителей получили свыше 1 млрд рублей на приобретение нужных им препаратов”, – написал Собянин.

Нуждающиеся в лекарствах пациенты могли приобретать их сами до завершения индивидуальной закупки. Получение компенсации носит заявительный характер.

Собянин ранее принял решение об индексации московских социальных выплат. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 24,5 тысячи рублей.

Также с 1 января 2024 года проиндексируют единовременные и ежемесячные социальные выплаты. Мера коснется многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны и других льготных категорий горожан.


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