В МТС проанализировали предпочтения москвичей в использовании умных часов

С января по октябрь 2023 года в Москве и области было продано 533 тыс. умных часов на общую сумму в 7 млрд рублей. Это увеличение на 36% по количеству и на 16% по деньгам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе компании МТС, которая провела анализ интересов москвичей к услуге “Единый номер” для автономного использования умных часов без привязки к смартфонам.

Исследование МТС также показало, что интерес к услуге, позволяющей связывать смартфон с SIM-картой МТС и умные часы с функцией eSIM на операционной системе Android, растет параллельно с ростом продаж умных часов в столичном регионе.

Согласно данным компании, в течение первого месяца работы сервиса “Единый номер” 69% подключений среди жителей Москвы и области были с умных часов Huawei, а 31% — с умных часов Samsung.

МТС запустила услугу “Единый номер” для жителей Москвы и области в конце октября, что позволило пользователям использовать голосовые функции под своим мобильным номером даже при отсутствии смартфона рядом. При этом расстояние от смартфона не имеет значения, так как умные часы функционируют самостоятельно как телефон.