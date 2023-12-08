BRICS+ Fashion Summit – создание новой модной системы

Зарядье в деле

Деловая программа BRICS+ Fashion Summit прошла с 28 по 30 ноября в Московском концертном зале “Зарядье”. В ней приняли участие более 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Наибольшую аудиторию собрали пленарные сессии, посвященные выходу модных предприятий на новые рынки, методикам подготовки профильных специалистов и использованию современных технологий.

Модератором пленарной сессии первого дня “Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка” стала Тина Канделаки, а одним из спикеров – известная итальянская киноактриса с русскими корнями Орнелла Мути, исполнившая главную роль в культовом фильме “Укрощение строптивого”.

Одной из важных тем форума стало развитие локальных брендов в нынешних реалиях. На сессии “Стратегии производства. Как создать маржинальную модель бизнеса?” эксперты обсудили тонкости выбора ассортимента, управления качеством, создания эффективной системы продаж. Были названы российские бренды с наибольшим приростом по покупателям ушедших брендов – этой информацией поделился Андрей Обухов – один из спикеров сессии, директор проектов СберАналитики. Параллельно с деловой программой на форуме проходил образовательный интенсив, состоявший из лекций ведущих преподавателей, деканов и профессоров учебных заведений со всего мира.

Москва – центр мировой моды

В течение Саммита прошли двенадцать показов дизайнеров с разных континентов. Африку представляли Kunjina – бренд из Эфиопии, который презентовал коллекцию ready-to-wear, наполненную этническими мотивами, David Tlale – бренд, показавший высокую моду по-южноафрикански, и Hany El Behairy – египетский бренд, продемонстрировавший шикарные вечерние наряды в своей коллекции haute couture.

Совместный показ провели четыре дизайнера из Индии: riteshkumar, KHANIJO, Naushad Ali и Shruti Sancheti. Они представили коллекции, которые отразили культурный код страны, под аутентичное музыкальное сопровождение. Китайский бренд CHNNYU презентовал линейку одежды, в которой отразил все модные тренды: оверсайз, использование разных фактур, многослойность. На показе бренда Aldrè гости смогли увидеть смешение бунтарского духа и традиционной культуры Индонезии. Arzu Kaprol – бренд из Турции, смог показать сочетание вечерних и офисных нарядов с узнаваемыми турецкими сюжетами.

В рамках форума Москву посетили и дизайнеры из Южной Америки. SADAELS – бельгийско-аргентинский бренд и Lucas Leao из Бразилии, презентовавшие свои коллекции на Саммите, показали высокий уровень модной индустрии в регионе. На Саммите прошли показы и европейских брендов. Batakovic Belgrade – бренд из Сербии, Niv Niv и OVRSƧ из Беларуси представляли свои линейки одежды, с разных сторон раскрывающие тенденции мира моды.

Свою коллекцию на подиуме Саммите показала и известный российский дизайнер Алена Ахмадуллина. Вдохновением для ее новой работы стала поэма А.С. Пушкина “Руслан и Людмила” и у дизайнера прекрасно получилось передать волшебство русской народной сказки в флористических принтах, усыпанных жемчугом моделях и контрастной цветовой гамме.

Всего состоялось 14 показов, которые прошли на разных площадках города: в Паркинг галерее парка “Зарядье”, Российской государственной библиотеке, Государственном историческом музее и Доме Пашкова.

Бизнес для бизнеса

В течение всех пяти дней Саммита на площадке в “Паркинг галерее” парка Зарядье работал B2B-шоурум. Там были представлены коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Сейчас продолжается обсуждение сделок шоурума на общую сумму 250 миллионов рублей.

Мода и мультимедиа

В третий день Саммита в центре дизайна ARTPLAY состоялась однодневная мультимедийная инсталляция – World Fashion Shorts. В подборке были фильмы из Южной Африки и Северной Америки, Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии. Вместе они создали картину огромного разнообразия культур. Ролики были выведены сразу на несколько экранов по всему периметру зала, что позволило публике выбирать любую стратегию просмотра – от концентрации внимания на фильме, который акцентирован в тот или иной момент, до свободного поиска неожиданных визуальных рифм или контрастов – своего рода собственного «монтажа» окруживших зрителя со всех сторон движущихся картинок.

Что же дальше?

Как сказал один из участников Саммита, дизайнер из ЮАР Дэвид Тлейл: «BRICS+ Fashion Summit – это важный шаг в создании чего-то большего, создании того, что изменит мир. Для России как для организатора собрать нас всех в это время – похвально, это говорит о том, что у нас есть ресурс и возможности, так давайте менять мировую игру”. Посмотрим, как будут развиваться события на модной арене, ведь Саммит доказал, что у Москвы есть все шансы стать новым международным центром моды.

Автор: Александра Калантарян