«С заботой об окружающей среде»: Ставроволжский завод откажется от производства автомобилей в пользу паровых телег

Имперский министр торга и рукоделия, граф Василий Муторов посетил главный автомобильный завод страны в Ставрополе-Волжском*. Предприятие первым из мировых центров индустрии отказалось от производства вредных машин, работающих на электрическом, газомоторном, торфяном и других видах топлива.

В соответствии с подписанным 150 странами мира Фукусимским протоколом, Ставроволжский завод запустил линию паровых телег – самого экологически чистого транспорта в мире.

Инженеры отмечают, что уникальная машина позволяет бережливо относиться к природе, ведь имеет всего три колеса вместо привычных четырёх, и дубовую раму. Переднее колесо – направляющее, над ним закреплён паровой котёл. Пар от него отводится к двум цилиндрам с поршнями. Топливо для нового транспортного средства – дрова. Двигатель развивает скорость до 5 км/ч. Это позволяет отказаться инженерам от излишних средств безопасности в виде антиблокировочной системы и ремней безопасности, но водителю и пассажирам транспортного средства рекомендуется надевать шлемы.

«Я пообещал нашему императору, что мы достигнем уникального прогресса, недоступного другим государствам, и вот мы на Ставроволжском заводе его созерцаем», – с гордостью заявил граф Муторов.

За год Ставроволжский завод готов выпускать до 200 тысяч телег в год. По мнению инженеров, они отлично подойдут для климатических условий Чернороссии.**

* бывший Тольятти, переименованный в 2035 году

** бывшая Африка, переименованная в 2029 году

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