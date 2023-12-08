Парацетамол и ибупрофен обладают схожей эффективностью при снятии головной боли

Как сообщает издание Scientific Reports, препараты парацетамол и ибупрофен обладают, в случае снятия головной боли эпизодического напряжения, практически одинаковой степенью эффективности.

В ходе исследования, проведенного представителями Минздрава Саудовского Аравии, было установлено, что при снятии головной боли напряжения, в качестве провокаторов которой часто выступают стрессы и психическое напряжение, сколь-либо существенных отличий между обозначенными нестероидными противовоспалительными препаратами не наблюдалось, за исключением незначительных побочных эффектов.

Использование ибупрофена чаще провоцировало приступ тошноты, в то время как парацетамол может вызывать дискомфорт в желудке.