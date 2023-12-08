Китайский экспорт вырос, но импорт сократился

В ноябре 2023 года китайский экспорт вырос на 0,5% в годовом выражении, достигнув $291,9 млрд. Это было неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение на 1,1%, особенно после сокращения экспорта на 6,4% в октябре. Однако, стоит отметить, что это не обязательно означает оживление внешнего спроса. Скорее всего, это объясняется тем, что крупные компании начали снижать цены на свои товары для увеличения объема экспорта. Важным моментом является рост поставок Китая в США в ноябре на 7,3%.

Тем не менее следует учитывать, что в торговле между Китаем и другими странами проявляются последствия экономического противостояния, в частности, подписания закона о борьбе с инфляцией президентом США Джо Байденом. Это стало основой для обвинений Китая в дискриминации его поставщиков после публикации новых американских правил субсидирования производства электромобилей.

С другой стороны, в ноябре импорт в Китай сократился на 0,6%, упав до $223,5 млрд, что противоречит ожиданиям экспертов, предполагавших его рост на 3,3%. Предыдущий месяц показывал положительную динамику с ростом импорта на 3%, что свидетельствовало об оживлении внутреннего спроса, однако сокращение импорта в ноябре указывает на его нестабильность. Необходимо также отметить, что снизился ввоз товаров из США на 15,1%, в то время как импорт из Евросоюза вырос на 1,6%.

За весь текущий год Китай значительно увеличил объем торговли с Россией, достигнув исторического максимума в $218,2 млрд. Это выполнение досрочного плана увеличения двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году, о котором объявляли ранее руководители двух стран. Экспорт из Китая в Россию за 11 месяцев 2023 года вырос на 50,2% до $100,33 млрд, а импорт увеличился на 11,8% до $117,84 млрд. Для сравнения, по итогам 2022 года товарооборот увеличился на 29,3%, а по итогам 2021 года – на 35,8%, достигнув $190 млрд и $146,88 млрд соответственно.