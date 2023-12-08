Активные граждане выбрали лучшие “Усадьбы Москвы”

С 1 июля по 30 сентября в российской столице проходил фестиваль “Усадьбы Москвы”, объединивший 15 исторических площадок. За три месяца горожане смогли посетить более 340 мероприятий. Участие в масштабном фестивале приняли почти 190 тысяч человек.

Разумеется, столичные власти решили учесть мнение участников, чтобы в будущем улучшить программу мероприятий. Для этого на цифровом портале “Активный гражданин” прошло голосование, в котором приняли участие уже более 190 тысяч москвичей.

В первую очередь они выбрали лучшую площадку фестиваля “Усадьбы Москвы”. Из 15 вариантов наибольшее количество голосов – 22% – получил музей-заповедник “Царицыно”. Здесь были организованы

иммерсивные спектакли, обзорные экскурсии и и даже пикник.

Второе место активные граждане отдали музею-заповеднику “Коломенское”. 17% москвичей высоко оценили организованные здесь прогулки по фруктовым садам и литературные чтения. Также на данной площадке прошло закрытие фестиваля.

Наконец, бронза досталась Усадьбе Кусково, где 1 июля прошло торжественное открытие масштабного фестиваля. Кроме того, 15% посетителей портала “Активный гражданин” очень понравились мастер-класс по игре в крокет и пикник на живописной набережной.

Кроме того, жители столицы делились впечатлениями относительно программы фестиваля “Усадьбы Москвы” и решали, какими мероприятиями стоит дополнить ее. 29% горожан прогуливали за спектакли.

Также активные граждане высоко оценили встречи с известными людьми – данный формат пришелся по душе 27% участников. Еще 21% москвичей хотели были добавить в программу фестиваля лекции-концерты.

Кстати, музей-заповедник “Царицыно” также был признан одним из лучших мест Москвы для осеннего отдыха. В ходе голосования на портале “Активный гражданин” более 97 тысяч человек назвали его идеальной локацией для фотосессий.

В среднем в каждом из пяти опросов серии “Осень в Москве” приняли участие около 190 граждан. Они определили лучше городские локации из числа спортивных площадок, кинотеатров, лекториев, усадеб и парков для знакомства с животными.