Мнение: Женский шутинг в Брянске. Почему опять не на Украине?



Аккуратная брянская гимназия

Итак, в богоспасаемой РФ на тропу войны с одноклассниками уже выходят и девочки.

«Утром одна из учениц брянской гимназии открыла огонь по одноклассникам во время урока биологии. Это происшествие стало первым случаем женского шутинга в России — прежде «стрелками» становились представители мужского пола» – сообщает журнал Psychologies.

Очередная громкая история из области школьного шутинга в России. Для начала – порадуемся позитиву, он есть даже здесь: школьница мочила своих обидчиц и обидчиков из охотничьего ружья собственного отца. Это безусловно отрадный факт, означающий, что, вопреки ожиданиям, стрелковое оружие армейского образца, несмотря на идущие на границах РФ уже почти два года боевые действия самого крупного масштаба со времен Второй Мировой (и, кстати, недалеко от Брянска) – все еще не распространилось вглубь РФ, в самые широкие народные массы. Только представим, что могло бы быть с классом, если бы девочка пришла не с ружьем, а с тем же автоматом Калашникова? Или вообще ручным пулеметом?! Меж тем, особенно учитывая регулярность «шутингов» в российских школах, угроза более чем реальна.

Разбирать конкретные обстоятельства дела нет смысла – мы не в Брянске, улита российского «правосудия» едет крайне неспешно, и дай бог, если процесс по делу начнется хотя бы к следующему, 2025 Новому Году. Да и общество, похоже, уже устало воспринимать сообщения о школьных расстрелах. В 2018 году прогремел «керченский стрелок» – «крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы», как нам сообщает хладнокровная Википедия.

До этого был еще «московский расстрел», кажется, в 2014 году. После расстрела в крымской школе тоже недолго была тишина. В 2021 в Казани некий Ильназ Галявиев расстрелял свой техникум, а потом еще и взорвал там что-то для верности – погибло 9 человек, 32 пострадали. В том же 2021 был расстрел в Пермском университете – некий Тимур Бекмансуров убил шестерых, а пострадало 60 человек. Густо пошло в 2021, в преддверии СВО – наверняка это было неспроста, в обществе накопилось огромные темные энергии тревоги, отчаяния и ненависти.

После каждого, буквально каждого шутинга начиналась какая-то энергичная суета на этажах власти – все новостные выпуски были забиты, выступали тучи экспертов и депутатов, все требовали «затянуть гайки», «повысить бдительность», «охранять школы еще лучше»… и потом всё затихало до следующего шутинга, после которого – и в 2014, и в 2018, и в 2021 гг. неизменно оказывалось, что буквально НИЧЕГО из того, что бурно требовали в предыдущие разы, не делалось, видимо, в расчете на пресловутый «русский авось».

Интересно – сейчас опять станут клясться и божиться «всё исправить и улучшить» с прежним пылом? Или на сей раз как-то урежут ажиотаж, да и спустят всё на тормозах, раз уж ясно, что все равно ситуация не меняется и меняться не будет, говори или не говори всякие слова? Тут надо ведь еще понимать, что по сравнению с 2018 и даже 2021 ситуация с бюджетными, особенно на всякую «социалку» (а школы – это тоже социалка) расходами сейчас совсем не та, поэтому планы «поставить в каждую школу охрану из росгвардейцев» выглядят еще более утопичными, чем обычно.

Поэтому вопрос-то, собственно, в соответствии с духом времени всего один: как так получается, что школьные «стрелки» постоянно появляются у нас, появляются в США, мы и американцы несем потери… но никаких громких шутингов почему-то совсем не случается на Украине, в тамошних школах?? Почему? Почему в РФ стреляют (после Керчи даже вышли в рекордсмены по Европе), в США – стреляют, а на Украине – нет? «Они что, в самом деле более духовные, чем мы?!» – как в отчаянии спросил меня один давний читатель.

В принципе, очень интересный вопрос. Если бы не текущий затянувшийся идиотизм, стоило бы провести тщательное сравнительное исследование наших школьных систем на практике, от этого могла бы быть самая большая практическая польза – спасение жизней детей и учителей. Что такого делают украинцы, чего не делаем мы у себя в школах? И наоборот: что такого вредного, неправильного делаем, наоборот, мы – и счастливо не делают они?

Факт ведь есть факт: с 14-го года у нас в РФ более сотни убитых и покалеченных «стрелками» школьников, а на Украине – ни одного.

Во-первых – какова обычно причина «скулшутингов»? Распространенная версия – что их совершают ученики с «поехавшей крышей». Типа «ну, они же сумасшедшие – вот, зачем-то решили убивать школьных товарищей». Однако в чистом виде сумасшествие как причина – редкость. Обычно в качестве главной причины выступает школьная травля, она же «буллинг». Вот уже и про брянскую ученицу появились сведения, что она также была жертвой травли в своем классе. Якобы классный руководитель по этому поводу даже собирал родителей и призывал их что-то сделать – но ничего не изменилось.

Так что же – травят только в России и Америке? А на Украине, получается, травли не бывает, что ли?

Я здесь могу рассуждать только теоретически, опираясь на свои исследования «дедовщины» в армии и «групп принудительного членства». Ведь, собственно, как раз в этом аспекте школы и армейские казармы похожи: там и там периодически происходят массовые расстрелы сослуживцев, знаменующие бунт жертв внутренней травли (как недавнее нашумевшее дело рядового Шамсутдинова в Читинской области, расстрелявшего из автомата всех своих мучителей – и «старослужащих», и офицеров).

Что в каком-то смысле объединяет США и Россию – противопоставляя эту «пару» Украине? Задачка на сообразительность. США и Россия вроде как противоположны во всем, вот только «шутеров» у нас и у них как грязи. Но что есть у нас с американцами, но нет у Украины?!

Я вижу только одну общую черту: РФ и США в среднем богаче Украины. Возможно, это и является определяющим фактором.

По моим исследованиям, запускают механизмы внутригрупповой травли факторы закрытости и принудительности членства в группе. Чем более группа (в данном случае школьный класс) закрыта от посторонних, чем больше времени участники такой группы (класса, подразделения) вынуждены проводить вместе – тем вероятнее, что в ней начнутся процессы выявления «изгоев» и их последующей травли.

Ведь что такое вообще «травля» с социально-психологической точки зрения? Как ни странно, это способ… сплочения группы. Дело в том, что люди всегда намного охотнее объединяются не «за» что-либо (цели и ценности у всех разные), а «против» чего или кого-либо. Травля позволяет канализировать агрессию на определенный объект, «сбросить» ее – благодаря чему сами участники травли получают возможность меж собой общаться вполне благожелательно (особенно в подростковом возрасте с его постоянными резкими скачками гормонального фона, вызывающими соответствующие скачки настроения от эйфории до ярости «на всех», пугающей порой и самого подростка).

Беда закрытой группы в том, что жертва, которую остальные используют в качестве такого «оселка» для слива агрессии, лишена возможности бежать или пожаловаться. В то же время сами участники травли, не встречая должного отпора, могут усиливать и усиливать давления, вплоть до потери собственного человеческого облика, и сами не замечая этого (потому что группа закрытая, взглядов со стороны очень мало).

При чем здесь богатство и бедность? Моя гипотеза – в «богатых» РФ и США на школы давно навешана дополнительная функция, вообще не связанная с образованием: школа в представлении властей и озабоченных тетушек должна служить еще и своего рода «отстойником» для детей школьного возраста, а если сказать грубее – практически колонией для несовершеннолетних. Приди в школу к 8 утра, а уйти ты оттуда сможешь в 5 или в 6 вечера – как раз родители вернутся с работы.

Делается это, естественно, из самых благих побуждений – чтобы «ребенок зря не болтался по улицам». На улицах же так опасно! Но в итоге дети заперты в школах, вместе с «чудесными одноклассниками» – а внутри этих «коллективов» начинают идти процессы группообразования, и зачастую через… травлю. Кого-то просто забьют, кого-то сломают, кого-то доведут до тихого самоубийства, кто-то попытается убежать из дома, но некоторые – ничтожный на самом деле процент – начнет искать себе огнестрел и читать в интернете про Колумбайн.

На Украине – предполагаю я – денег нет, и в школах не на что организовывать все эти обязательные «продленки», а сами школы обносить заборами с колючей проволокой. Может быть, там просто отпускают детей после уроков по домам? Класс распадается, групповой динамики не возникает, затравить изгоев до состояния полного отчаяния дивные украинские подростки просто не успевают?

Если это так, то это могло бы быть ответом.