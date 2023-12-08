Терапевт объяснил, о чем говорит чрезмерная сонливость

Терапевт Александр Лаврищев подчеркивает, что повышенная сонливость может быть признаком различных расстройств, включая анемию и патологии щитовидной железы.

Постоянное желание спать может быть связано с апноэ – нарушением сна, при котором возникают остановки дыхания и недостаток кислорода. Это состояние часто сопровождается ожирением, диабетом и гипертонией, а также увеличивает риск инфаркта и инсульта. Сонливость также может являться проявлением хронического стресса, усталости, недостаточной активности щитовидной железы, анемии, депрессии и тревожности.

Если человек спит достаточное количество часов ночью, но все равно страдает от сонливости, важно проконсультироваться с врачом. Терапевт Лаврищев советует убедиться, что режим сна адекватен, и обратиться к специалисту, чтобы обсудить возможные причины. Также он подчеркивает важность соблюдения гигиеничных правил сна, ограничения потребления кофеина и лечения стрессовых состояний и тревожности.