 

Терапевт объяснил, о чем говорит чрезмерная сонливость

08.12.2023, 8:20, Разное
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Терапевт Александр Лаврищев подчеркивает, что повышенная сонливость может быть признаком различных расстройств, включая анемию и патологии щитовидной железы.

Постоянное желание спать может быть связано с апноэ – нарушением сна, при котором возникают остановки дыхания и недостаток кислорода. Это состояние часто сопровождается ожирением, диабетом и гипертонией, а также увеличивает риск инфаркта и инсульта. Сонливость также может являться проявлением хронического стресса, усталости, недостаточной активности щитовидной железы, анемии, депрессии и тревожности.

Если человек спит достаточное количество часов ночью, но все равно страдает от сонливости, важно проконсультироваться с врачом. Терапевт Лаврищев советует убедиться, что режим сна адекватен, и обратиться к специалисту, чтобы обсудить возможные причины. Также он подчеркивает важность соблюдения гигиеничных правил сна, ограничения потребления кофеина и лечения стрессовых состояний и тревожности.


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