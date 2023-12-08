Мнение: Об акте отчаяния… Шеф Пентагона Остин стал угрожать конгрессменам

Тут даже без вопросов в заголовке.

Правду говорят, что «демократия — это власть демократов». И кто сейчас у власти в США? Правильно, демократы. Вот они и властвуют так, что мало не кажется никому.

Нынешний министр обороны #США, генерал армии Ллойд Остин угрожал конгрессменам отправить их родственников воевать с русскими, если… они не поддержат Украину голосами и деньгами.

Об этом сообщил бывший ведущий Fox News Такер Карлсон. По его данным, произошло это на закрытом брифинге в Палате представителей, где обсуждались бюджетные инициативы нынешней вашингтонской администрации. Об инциденте рассказали журналисту несколько разгневанных конгрессменов.

Как сообщил Такер Карлсон в своём аккаунте в соцсети X, б. Твиттер, на секретом брифинге в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США) глава Пентагона действительно пригрозил конгрессменам отправить их «дядей, двоюродных братьев и сыновей» сражаться с Россией, если они не поддержат президентский запрос о выделении военной помощи Киеву. Он также констатировал в своём посте, что администрация Джо Байдена уже открыто угрожает американцам из-за Украины.

Бизнесмен Илон Маск даже уточнил, правда ли это. На что журналист и блогер ответил утвердительно.

ОК. Допустим, Такер Карлсон, чья «репутация» хорошо известна, немного, скажем так, «сгустил краски». И что на самом деле у Ллойда Остина это была просто «фигура речи». Такой же риторический приём, как вошедшая в анналы «пробирка Пауэлла». Тем более, что ранее и сам Джо #Байден заявил о «коварных планах» Москвы напасть на страны #НАТО после победы над Украиной. И тогда двум сверхдержавам придётся «схлестнуться» на поле боя. Затем вслед за шефом этот тезис повторил представитель Белого дома Джон Кирби. Правда, ни тот, ни другой не уточнили, при каких именно обстоятельствах две армии вступят в прямой вооружённый конфликт. И даже не сказали, где и когда.

В общем, нынешняя вашингтоyская #власть не нашла ничего лучшего, как вынуть из нафталина жупел «советской угрозы» и провести его частичный ребрендинг. Уже не советская, а «русская» угроза вбрасывается в массы в качестве пугала. И с хорошо знакомым демократическим антуражем — «высокая степень вероятности», хайли-лайкли и прочее «мамой клянусь, слушай!». Достоверность и реальность, правда та том же уровне, что и атомная бомба Саддама Хуссейна…

Нет, ну правда. Кто может всерьёз считать, будто #армия, которая месяцами «бьётся об Авдеевку», пойдёт войной на блок #НАТО, превосходящий её даже количественно по всем статьям?

Хотя… На страхе «Русские идут!» в своё время свихнулся не один американский политик. Кто-то даже выбросился из окна, чтобы не попасть в плен. А «русские» так и не пришли с Парадом Победы на Пенсильвания-авеню.

Однако, если Джо Байден и его команда действительно во всё это верят, уж не они ли теперь — главная угроза Америке?

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