Протестующие семьи жертв пандемии COVID-19 отвергли извинения Джонсона

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Семьи жертв COVID-19 отвергли извинения, с которыми выступил бывший премьер-министр Борис Джонсон на судебном заседании в рамках официального расследования, посвящённого действиям британских властей в период пандемии, и продолжают проводить акцию протеста у входа в здание. В ходе расследования будет выясняться, почему показатель смертности во время пандемии в Великобритании оказался один из самых высоких в мире: из-за коронавируса здесь погибло более 230 тысяч человек, ещё миллионы людей заразились, передаёт WION.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приносит извинения жертвам пандемии COVID-19 и их семьям. Его извинения прозвучали во время официального расследования, посвящённого тому, какие действия предпринимала Великобритания в связи с пандемией COVID-19. Послушайте это!

БОРИС ДЖОНСОН, бывший премьер-министр: Могу ли я сказать, с вашего позволения, что понимаю чувства этих жертв и их семей. И я глубоко сожалею о боли, потерях и страданиях этих жертв и их семей.

Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании в течение трёх лет, с 2019-го по 2022 год. Он ушёл в отставку после серии скандалов, самыми яркими из которых стали его встречи с чиновниками на собраниях, подпитываемых алкоголем, в резиденции на Даунинг-стрит в 2020-м и 2021 году — в то время, когда большинство людей в Великобритании были вынуждены сидеть дома.

По мере продвижения этого расследования члены семей, которые потеряли своих близких во время пандемии COVID-19, собрались снаружи на акцию протеста против Джонсона. Ему предстоит ещё один день допросов — и это, вероятно, будет самое эмоционально насыщенное заседание в рамках официального расследования на данный момент.

В ходе расследования будет выясняться, почему показатель смертности во время пандемии в Великобритании оказался одним из самых высоких в мире. Из-за COVID-19 в Великобритании умерло более 230 тысяч человек, ещё миллионы людей заразились коронавирусом.

ДЖИН АДАМСОН, участница акции протеста: Его будут помнить как премьер-министра, который был у власти во время одной из величайших во всём мире трагедий в период мирного времени, за всю историю. И я имею в виду, что Джонсон опозорился как премьер-министр, уже бывший премьер-министр. Так что я думаю, что его наследие говорит само за себя.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2023 года.