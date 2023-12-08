Мнение: Поколение обезьян против поколения коров

Ютуб подсунул вот такой “Поединок”. Вообще, это почти крамола со стороны канала МузТВ, даже, можно сказать, фронда. Диана Арбенина почти что иноагент, она у нынешней сволоты на карандаше, у нее концерты отменяют – а тут ее выставили в качестве “Мэтра” на “Битве поколений”. Причем – год назад, когда Диана, насколько я помню, была настроена даже более радикально, чем сейчас.

В качестве “поединщика” от “нового поколения” выставили некоего “Ваню Дмитриенко”, представленного как чуть ли не самый популярный певец среди молодежи. Что меня заинтриговало, поскольку я это имя (как и имя Тейлор Свифт) услышал первый раз в жизни. Потом я провел изыскания на Ютубе: у песни “Вани” Венера-Юпитер – 54 млн. прослушиваний! Не 3 млрд., как у Свифт – но весьма солидно, особенно учитывая, что “Ване” на момент передачи было 16 лет.

Сама передача была, конечно, в одни ворота: Арбенина выкладывалась на полную, “Ваня”, у которого ни голоса, ни дикции, и выступавший почему-то в пижаме, пел нечто маловразумительное точно в духе Тейлор Свифт (так что его, видимо, и впрямь ждет феерический успех). Собственно, к чему я это всё: мне показался весьма примечательным один момент.

В начале передачи Лариса Долина “с перекошенным от вранья лицом” бурно восхищалась тем, “какая у обоих выступающих артистов замечательная мощная энергетика”. И вот это прозвучало настолько недостоверно, что даже попало в точку. Долина ткнула пальцем в самое очевидное обстоятельство.

Дело в том, что ведь первое, что бросается в глаза: у этого “юного поколения” в лице в данном случае “Дмитриенко” никакой “энергетики”, равно как и просто энергии – нет совсем. Выход на сцену в пижаме – это ведь тоже был (возможно, бессознательный) ЗНАК. Один из популярных клипов “Вани”, 36,6 – снят в постели. Смысл песни – юноша страдает, что судя по градуснику, он совсем здоров – но с постели подниматься тем не менее не хочет. Такое своего рода аллаверды цоевской “Когда твоя девушка больна”, не знаю, насколько сознательный: Цой пел про свою больную девушку, новое поколение поёт о том, как болен он сам.

Я задумался, вспоминая общее впечатление от нынешней “новой волны” популярных молодежных исполнителей, и утвердился в мысли, что это и есть его главная определяющая черта: сами песни представляют из себя унылое и довольно неразборчивое бормотание, исполнители, независимо от пола, возраста и времени дня, выглядят полусонными, смысл большинства песен – “в принципе можно было бы потрахаться, но если нет, то и не надо”.

На этом фоне грубая, витальная и зримая Диана смотрится, конечно, как с другой планеты – совершенно фантастически. Буквально – как будто встретились две разные формы жизни: быстрая и медленная. Как говорил бессмертный товарищ Бендербей: “Вы произошли не от обезьяны – вы произошли от коровы”.

Но – есть и позитив, я даже был тронут: эти молодые потомки доисторических коров оказались очень, даже противоестественно для данной местности, эмпатичны. Жуткая девочка Мия (с каким-то совершенно несусветным макияжем – тоже певица), приехавшая, как оказалось, к нам в город из большой многодетной деревенской семьи, впервые в жизни услышала живую Диану (да и, видимо, вообще впервые что-то не из репертуара Вани, Хабиба и Клавы Коки); первую песню еще держалась, после третьей вообще разревелась, и как мне показалось, вполне искренне. После нее у “молодых” сломался не такой уж и молодой репер (?) Дава – при всем своем нарочито мужественном виде тоже расплакался как ребенок. Сентиментальность, как известно, признак сильного человека.

Сам 16-летний “Ваня”: когда пела Арбенина, стоял в своем закутке на сцене и шевелил губами – повторял слова. Он их ЗНАЛ. На его лице в этот момент не было никакого самодовольства юной “звезды” – оно было вполне осмысленным и по-детски восторженным. Парень-то – умен и искренен! Он, конечно, абсолютно бездарен, и самым правильным с его стороны было бы – уже после первой песни Дианы дать команду своим музыкантам свернуться и скромно переместиться в зрительный зал, просто послушать, как выступают настоящие звезды. Но я понимаю, что глупо требовать невозможного. Да и, в конце концов, талант – дело наживное. Был бы человек хороший – я так считаю.

В общем, чего скажу: молодое поколение, судя по этому видео, выглядит куда более живым и куда больше похоже на людей, чем мы. Другое дело, что энергии у них – на донышке, как у телефона с одним делением на значке “заряд батареи”. Но они хотя бы плакать могут. Не все, стало быть, еще потеряно.