 

Caviar представила шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей

08.12.2023, 1:25, Разное
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Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании Caviar, специализирующейся на производстве мобильных устройств из дорогих материалов, на этот раз был представлен такой продукт, как выполненная в виде iPhone 15 Pro Max шоколадка, покрытая пищевым золотом.

Съедобный iPhone, получивший название Maze, позиционируется как подарок на Новый год тем, «кто ценит оригинальность». Производители отмечают: «Уникальный дизайн, выполненный из отборного шоколада и съедобного 23-каратного золота. Каждая деталь этого телефона является произведением искусства».

Шоколадку уже можно заказать на сайте Caviar, однако срок поставки не уточняется.   


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