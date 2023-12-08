Caviar представила шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей
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Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании Caviar, специализирующейся на производстве мобильных устройств из дорогих материалов, на этот раз был представлен такой продукт, как выполненная в виде iPhone 15 Pro Max шоколадка, покрытая пищевым золотом.
Съедобный iPhone, получивший название Maze, позиционируется как подарок на Новый год тем, «кто ценит оригинальность». Производители отмечают: «Уникальный дизайн, выполненный из отборного шоколада и съедобного 23-каратного золота. Каждая деталь этого телефона является произведением искусства».
Шоколадку уже можно заказать на сайте Caviar, однако срок поставки не уточняется.
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