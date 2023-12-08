Caviar представила шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании Caviar, специализирующейся на производстве мобильных устройств из дорогих материалов, на этот раз был представлен такой продукт, как выполненная в виде iPhone 15 Pro Max шоколадка, покрытая пищевым золотом.

Съедобный iPhone, получивший название Maze, позиционируется как подарок на Новый год тем, «кто ценит оригинальность». Производители отмечают: «Уникальный дизайн, выполненный из отборного шоколада и съедобного 23-каратного золота. Каждая деталь этого телефона является произведением искусства».

Шоколадку уже можно заказать на сайте Caviar, однако срок поставки не уточняется.