Мнение: И черный добрый сутенер оформил на работу
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14 ноября я, получается, почти за месяц ДО предвосхитил грядущее объявление нового “Человека Года”, написав пост про свое недоумение от Тэйлор Свифт (о самом существовании которой я узнал примерно в те же дни). Напомню свои слова об одном из самых грандиозных хитов этой певицы:
“У ЭТОГО – 3,3 миллиарда просмотров. Исполняет некая абсолютно неизвестная мне особа по имени Тейлор Свифт. И что самое потрясающее – я эту песню никогда прежде не слышал. Вообще. Неизвестная мне композиция. Как же она тогда набрала эти самые 3 с лишним миллиарда? Я ж не в лесу живу. Фантастика какая-то.
И что меня совсем уж выбило из колеи: песня-то, между нами говоря – никакая. Нет даже прилипчивой мелодии. Она как бы похожа на все прочие мелодии сразу. И ровный такой бит: пумс, пумс, пумс. Равнодушный, механический. Сейчас вот пишу, сразу после прослушивания – блин, я ведь даже не смогу напеть, что я услышал. Не запоминается!”
Кстати, судя по комментариям, довольно много читателей также впервые слышали и про песни Тэйлор, и про нее саму. Выходит, ее слава была весьма местечковая, в основном в пределах США; во всяком случае, до нас не долетало. И я уже сказал, почему: мелодий нет.
Поэтому я решил в этот раз Свифт не ставить – ну её, надоела. У нас есть своя такая. Поставлю свою любимую Агузарову, тем более песня почти такая же, как у лауреатки… Но насколько глубже, тоньше и красивее!
Источник: Размышления вольного социолога
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