Мнение: И черный добрый сутенер оформил на работу

14 ноября я, получается, почти за месяц ДО предвосхитил грядущее объявление нового “Человека Года”, написав пост про свое недоумение от Тэйлор Свифт (о самом существовании которой я узнал примерно в те же дни). Напомню свои слова об одном из самых грандиозных хитов этой певицы:

“У ЭТОГО – 3,3 миллиарда просмотров. Исполняет некая абсолютно неизвестная мне особа по имени Тейлор Свифт. И что самое потрясающее – я эту песню никогда прежде не слышал. Вообще. Неизвестная мне композиция. Как же она тогда набрала эти самые 3 с лишним миллиарда? Я ж не в лесу живу. Фантастика какая-то.

И что меня совсем уж выбило из колеи: песня-то, между нами говоря – никакая. Нет даже прилипчивой мелодии. Она как бы похожа на все прочие мелодии сразу. И ровный такой бит: пумс, пумс, пумс. Равнодушный, механический. Сейчас вот пишу, сразу после прослушивания – блин, я ведь даже не смогу напеть, что я услышал. Не запоминается!”

Кстати, судя по комментариям, довольно много читателей также впервые слышали и про песни Тэйлор, и про нее саму. Выходит, ее слава была весьма местечковая, в основном в пределах США; во всяком случае, до нас не долетало. И я уже сказал, почему: мелодий нет.

Поэтому я решил в этот раз Свифт не ставить – ну её, надоела. У нас есть своя такая. Поставлю свою любимую Агузарову, тем более песня почти такая же, как у лауреатки… Но насколько глубже, тоньше и красивее!