 

Мнение: И черный добрый сутенер оформил на работу

08.12.2023, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

14 ноября я, получается, почти за месяц ДО предвосхитил грядущее объявление нового “Человека Года”, написав пост про свое недоумение от Тэйлор Свифт (о самом существовании которой я узнал примерно в те же дни). Напомню свои слова об одном из самых грандиозных хитов этой певицы:

“У ЭТОГО – 3,3 миллиарда просмотров. Исполняет некая абсолютно неизвестная мне особа по имени Тейлор Свифт. И что самое потрясающее – я эту песню никогда прежде не слышал. Вообще. Неизвестная мне композиция. Как же она тогда набрала эти самые 3 с лишним миллиарда? Я ж не в лесу живу. Фантастика какая-то.
И что меня совсем уж выбило из колеи: песня-то, между нами говоря – никакая. Нет даже прилипчивой мелодии. Она как бы похожа на все прочие мелодии сразу. И ровный такой бит: пумс, пумс, пумс. Равнодушный, механический. Сейчас вот пишу, сразу после прослушивания – блин, я ведь даже не смогу напеть, что я услышал. Не запоминается!”

Кстати, судя по комментариям, довольно много читателей также впервые слышали и про песни Тэйлор, и про нее саму. Выходит, ее слава была весьма местечковая, в основном в пределах США; во всяком случае, до нас не долетало. И я уже сказал, почему: мелодий нет.

Поэтому я решил в этот раз Свифт не ставить – ну её, надоела. У нас есть своя такая. Поставлю свою любимую Агузарову, тем более песня почти такая же, как у лауреатки… Но насколько глубже, тоньше и красивее!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Мнение: О планах Путина продолжать… К чему россиянам готовиться в 2024-м?

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мастер и Маргарита”. Очередная экранизация

08.12 / Врач Тихомирова: маргарин снижает когнитивные функции

08.12 / За публикацию ложной информации об СВО Google оштрафован на 4 млн рублей

08.12 / В России вернут наказание за тунеядство

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Скандалы: Загадка Тейлор Свифт

08.12 / В WhatsApp появились самоудаляющиеся аудиосообщения

08.12 / В трейлере GTA 6 замечены локации из Геленджика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика