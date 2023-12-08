В Самаре начались испытания реактивного двигателя для БПЛА

Как сообщает РИА Новости, ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева приступили к испытаниям компактного газотурбинного двигателя, который должен увеличить скорость и повысить грузоподъемность реактивных беспилотных летательных аппаратов.

Директор Инжинирингового центра университета Иван Зубрилин уточнил, что основным преимуществом двигателя МГТД-22 «Колибри» является оптимальное сочетание веса и тяги, добавив, что для новых модификаций беспилотников уже разработана система управления, пояснив, что пока речь идет о прототипе.

Небольшой БПЛА, оснащенный двигателем «Колибри» и обладающий общим весом в 45 килограммов, в перспективе, согласно расчетам ученых, сможет осуществлять полет на высоте девять километров и развивать скорость до 800 км/ч.