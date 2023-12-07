Мнение: Причины западной русофобии, оптимисты глупее реалистов и бывают ли порядочные дураки

1. Автор блога «Переехал из Германии в Россию» рассказывает, почему русофобия столь распространена среди западной публики (ссылка):



«Почему нас считают варварами на Западе?»

Для начала, пожалуй, общий мотив любых шовинизма и ксенофобии в мире: незнание иноземцев. Несмотря на то, что Россия тесно связана с Европой вековыми нитями христианства и общего культурного наследия, да и просто географический сосед, западней Польши с Чехией о стране и народе знают мало. С каждым годом все меньше. Россияне, как народ крайне любознательный с одной стороны и, в основном, уважительно относящийся к «просвещенному Западу» с другой стороны, склонны наивно полагать, что Европейцы не меньше их, Россиян интересуются, «что там, за бугром». <…>

В реальности же, большинство Европейцев ограничиваются основательным знанием своего населенного пункта, часто за всю жизнь так и не побывав в столице собственного государства. Что уж там говорить о России? <…>

Заполнить брешь в кругозоре охотно помогают массовая “культура” и СМИ: благодаря абсолютному доминированию кино голливудского десятилетиями западный человек привыкал думать, что русского он знает. Это тот самый извечный злодей из Джеймс Бонда, лишенный чувства юмора эмоциональный кастрат. Если он что-то задумал, то непременно гнусное. Если что-то делает, то непременно вредит — причем всем, и себе в частности. Образ, который не может похвастаться привлекательностью или разнообразием, но зато вызывающий неизменно страх.

СМИ же рассказывали о том, что Россия – страна хоть и богатая на энергоносители, но в целом – бедная. С отсталыми экономикой, наукой и образованием, что «обрекает население на то, чтобы и дальше жить в условиях материального неравенства и административного произвола».

2. Британские учёные считают, что оптимисты в среднем глупее тех, кто настроен более пессимистично (ссылка):



Исследование Университета Бата выявило, что чрезмерный оптимизм может привести к неправильным решениям, особенно в финансовых делах. Изучив данные масштабного опроса в Великобритании, ученые выяснили, что люди с более высокими когнитивными способностями на 22% вероятнее были реалистами в отношении своих финансовых ожиданий. В то же время чрезмерный оптимизм был связан с низкими когнитивными навыками. Решения, основанные на оптимистичных ожиданиях, могут приводить к долгам, избыточному потреблению и неудачам в бизнесе.

В политике это правило работает не всегда. Достаточно привести в пример наших пугливых релокантов, которые массово заразились пессимизмом и покинули Россию в прошлом году. Теперь они поиздержались, вкусили прелестей жизни за рубежом и потихоньку возвращаются обратно. Впрочем, можно посмотреть на эту ситуацию и по-другому: уехали прежде всего те, кто слишком оптимистично был настроен по отношению к США, Европе и «демократическим» сателлитам Запада, типа Грузии и Армении.

3. В Школе Капитализма я рассуждаю, может ли дурак быть порядочным человеком, и прихожу к выводу, что не может. Цитирую из статьи (ссылка):

…из этого следует, что порядочным человеком дурак быть не может. Потому что порядочный человек — это тот, которому вы можете доверить посторожить чемодан с вещами, пока вы заходите в известное помещение на вокзале. Дураку доверить охрану чемодана с вещами нельзя, так как он или захочет украсть чемодан сам, или наивно отдаст чемодан незнакомцу, или оставит чемодан без присмотра на время перекура. По какому бы сценарию события ни пошли, чемодана вы рискуете лишиться.

Конечно, мы все — и я навряд ли являюсь исключением — являемся в той или иной степени дураками.

К примеру, у некоторых низкий уровень культуры и эрудиции: это люди, которые не умеют складывать дроби, не знают, что Солнце больше Луны и никогда не слышали про «Евгения Онегина». Как правило, низкий уровень культуры является следствием слабого интеллекта, так как слабый интеллект делает людей нелюбопытными.

Другой способ измерить глупость — подсчитать количество областей, в которых человек превращается в очевидного дурака. К примеру, если ваш знакомый верит, что в распоряжении США есть чучела инопланетян, а в остальном он вполне адекватен, то с вашим знакомым, вероятно, всё в полном порядке. Но если у него искрят мозги сразу на многих темах — от медицины с историей до физики с финансами — вы, вероятно, имеете дело с неумным человеком. (Исключение — политика, это отдельная тема для разговора).

Ещё один индикатор — обучаемость. Умные люди способны менять своё мнение под давлением фактов, дураки — нет. В клинических случаях дурак даже не способен притвориться, будто осознал ошибку, и продолжает спорить в безнадёжных ситуациях, выставляя себя в неприглядном виде.

Что касается высшего образования и способности набирать много баллов в тестах на IQ, то тут всё довольно зыбко. Конечно, кандидат наук с IQ 125 будет наверняка умнее, чем окончивший семилетку мигрант из дикой страны с IQ 75. Однако встречаются и дураки-учёные, гениальные в своей узкой области, и полностью адекватные люди «от сохи», которые соображают медленно, зато надёжно…