 

Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12.2023, 21:13, Разное
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Красно-золотой новогодний маникюр – беспроигрышный вариант, который всегда остается в тренде в период зимних праздников. Два классических цвета – красный и золотой в это время можно встретить повсюду. Они позволяют создать традиционные рождественские украшения для ногтей, неподвластные времени.

Вот несколько потрясающих идей красно-золотого маникюра на Новый год.

Красный и золотой – два классических оттенка

Основным цветом новогоднего маникюра очень часто является красный. В сочетании с золотым получается классический нейл-арт с винтажными нотками. Это идеальный способ создать элегантный маникюр, не отказываясь от рождественского настроения.

С красным лаком и акцентным ногтем

Это простое, но очень элегантное предложение. Все ногти покрыты красным лаком кроме одного – на акцентном ногте золотистый лак, который напоминает о приближающихся новогодних праздниках.

Особый французский маникюр с линиями из золотистых блесток

Здесь вновь присутствует двух основных цветов, но в данном случае это вариант французского маникюра. Привыкшим видеть классику, этот дизайн может показаться очень необычным, но праздничное настроение будет гарантировано.

Обратный французский маникюр

Кроме классического, можно выбрать в качестве дизайна обратный французский маникюр. Он подойдет даже для коротких ногтей. Любительницы экспериментировать могут сочетать два дизайна с эффектом градиента на некоторых ногтях.

Современный нейл-арт с эффектом мрамора и золотыми вставками

Суперсовременный маникюр представляет собой покрытие с эффектом мрамора в черной рамке и золотые вставки, которые наносятся хаотично только на некоторые ногти. Особенно хорошо такое украшение смотрится на ногтях миндалевидной формы.

Акцентный ноготь с звездочкой

Это самый настоящий рождественский дизайн. Небольшая звезда на белом фоне прекрасно будет смотреться на коротких ногтях. Золотая эмаль прозрачная и очень светлая. Эффект потрясающий, маникюр смотрится невероятно современно.

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Бордовый в сочетании с бледно-розовым

Бордовый цвет более насыщенный и темный по сравнению с красным. Он великолепно сочетается со светло-розовым. Почти телесный розовый тон хорошо смотрится рядом с бордовым благодаря вставкам из диагональных золотых полос. Модно и красиво такой маникюр будет выглядеть на заостренных ногтях миндалевидной формы.

Классический маникюр с простым красным лаком

Элегантные классические ногти не нуждаются в дополнительных украшениях. Если нужно добавить новогоднего настроения, следует добавить золотистых блесток на некоторые ногти.

Лак для ногтей с суперблестящим эффектом

В новогодние праздники все должно сиять, в том числе ит наши ногти. Поэтому стоит выбрать очень блестящий лак. Красный и идеально сочетается с золотыми вставками.

Эффект красного и золотого градиента

Это очень популярный в последние месяцы маникюр, хотя и в совершенно других оттенках – розовом, голубом, желтом и других пастельных тонах. В новогодней версии можно смело экспериментировать с эффектом градиента с красным и золотым.


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