Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

Apple планирует улучшить голосового ассистента Siri в iPhone 16, оснастив его новым микрофоном, пишет издание MacRumors, ссылаясь на Минга-Чи Куо, известного инсайдера и аналитика компании TF International Securities.

Куо подчеркивает, что Apple активно инвестирует в собственный генеративный искусственный интеллект, аналогичный GPT, который будет интегрирован в iPhone 16 и связан с голосовым ассистентом Siri. В целях улучшения распознавания команд Siri, Apple решила обновить микрофоны в будущих смартфонах.

Новый микрофон обещает более эффективное подавление фоновых шумов и голосов, что, согласно Куо, существенно улучшит работу Siri. Кроме того, новый микрофон будет более надежно защищен от влаги и пыли.

Искусственный интеллект станет ключевой особенностью iPhone 16, и не исключено, что некоторые интеллектуальные функции будут доступны только для смартфонов Apple 2024 года из-за аппаратных различий.

АAAC и Goertek были выбраны Apple в качестве основных поставщиков микрофонов для iPhone 16, и сотрудничество с компанией, по мнению Куо, обещает им значительный рост прибыли.

Инсайдер добавил, что средняя цена микрофонов для каждого iPhone 16 ожидается как минимум на 100-150% выше, чем для микрофонов iPhone 15, что приведет к значительному увеличению доходов AAC и Goertek благодаря усилению акцентов Apple на искусственном интеллекте.

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