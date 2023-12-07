 

Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12.2023, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Apple планирует улучшить голосового ассистента Siri в iPhone 16, оснастив его новым микрофоном, пишет издание MacRumors, ссылаясь на Минга-Чи Куо, известного инсайдера и аналитика компании TF International Securities.

Куо подчеркивает, что Apple активно инвестирует в собственный генеративный искусственный интеллект, аналогичный GPT, который будет интегрирован в iPhone 16 и связан с голосовым ассистентом Siri. В целях улучшения распознавания команд Siri, Apple решила обновить микрофоны в будущих смартфонах.

Новый микрофон обещает более эффективное подавление фоновых шумов и голосов, что, согласно Куо, существенно улучшит работу Siri. Кроме того, новый микрофон будет более надежно защищен от влаги и пыли.

Искусственный интеллект станет ключевой особенностью iPhone 16, и не исключено, что некоторые интеллектуальные функции будут доступны только для смартфонов Apple 2024 года из-за аппаратных различий.

АAAC и Goertek были выбраны Apple в качестве основных поставщиков микрофонов для iPhone 16, и сотрудничество с компанией, по мнению Куо, обещает им значительный рост прибыли.

Инсайдер добавил, что средняя цена микрофонов для каждого iPhone 16 ожидается как минимум на 100-150% выше, чем для микрофонов iPhone 15, что приведет к значительному увеличению доходов AAC и Goertek благодаря усилению акцентов Apple на искусственном интеллекте.

На более ранних этапах продаж была представлена шоколадка, имитирующая iPhone, стоимостью 180 000 рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Мнение: Причины западной русофобии, оптимисты глупее реалистов и бывают ли порядочные дураки

07.12 / Боб до подбородка с челкой и свободные волны с мелированием: привлекательные прически для женщин с обвисшей шеей

07.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Такова логика войны

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

07.12 / Мнение: О дураках и дорогах… Неизлечимо?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика