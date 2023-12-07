Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri
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Apple планирует улучшить голосового ассистента Siri в iPhone 16, оснастив его новым микрофоном, пишет издание MacRumors, ссылаясь на Минга-Чи Куо, известного инсайдера и аналитика компании TF International Securities.
Куо подчеркивает, что Apple активно инвестирует в собственный генеративный искусственный интеллект, аналогичный GPT, который будет интегрирован в iPhone 16 и связан с голосовым ассистентом Siri. В целях улучшения распознавания команд Siri, Apple решила обновить микрофоны в будущих смартфонах.
Новый микрофон обещает более эффективное подавление фоновых шумов и голосов, что, согласно Куо, существенно улучшит работу Siri. Кроме того, новый микрофон будет более надежно защищен от влаги и пыли.
Искусственный интеллект станет ключевой особенностью iPhone 16, и не исключено, что некоторые интеллектуальные функции будут доступны только для смартфонов Apple 2024 года из-за аппаратных различий.
АAAC и Goertek были выбраны Apple в качестве основных поставщиков микрофонов для iPhone 16, и сотрудничество с компанией, по мнению Куо, обещает им значительный рост прибыли.
Инсайдер добавил, что средняя цена микрофонов для каждого iPhone 16 ожидается как минимум на 100-150% выше, чем для микрофонов iPhone 15, что приведет к значительному увеличению доходов AAC и Goertek благодаря усилению акцентов Apple на искусственном интеллекте.
На более ранних этапах продаж была представлена шоколадка, имитирующая iPhone, стоимостью 180 000 рублей.
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