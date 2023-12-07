Мнение: Замнут для ясности?

Сегодня ровно 2 месяца с того памятного дня, как ХАМАС напал на Израиль, проломив Стену ценой в миллиард баксов. Погибло около полутора тысяч мирных израильтян, еще то ли 100, то ли 200 до сих пор в заложниках. С тех пор Израиль последовательно и планомерно бомбит и обстреливает Газу, как бы пытаясь на практике реализовать старый мем “сжечь напалмом”.

Что любопытно: как-то вроде совсем утихли даже разговоры (не говоря уж об официальном расследовании) на тему “А как это могло случиться”. Как так получилось, что высокотехнологичную стену, на 6 м в высоту и на 6 м вглубь, с полосой отчуждения, всю утыканную датчиками и камерами наблюдения, с вроде как налаженной круглосуточной службой быстрого реагирования, просто снесли бульдозером, и, что самое поразительное – никто этого не заметил и не замечал потом, в течение то ли 6, то ли всех 24 ч? Как получилось, что высокотехнологичная Армия Израиля, которая вроде как находится в состоянии постоянной боеготовности, не смогла быстро купировать прорыв примерно тысячи легковооруженных боевиков “в тапках”?

Два месяца – это вроде как срок, когда должны были бы появиться как минимум первые арестованные или уволенные “за халатность”. Однако есть полное ощущение, что никакого расследования не ведется, поскольку дело решили попросту спустить на тормозах. Хотя варианта всего два: или случившееся – плод какой-то несусветной, грандиозной халатности и полного раздолбайства; или же произошедшее – результат какого-то дичайшего, воистину дьявольского заговора, в котором участвовали примерно ВСЕ, вся израильская верхушка (так что расследовать просто некому). Первое – позорно, второе – дико страшно.

Поэтому – моя версия – решили просто зажмуриться. “В любом расследовании самое главное – не выйти в конце концов на самого себя”.