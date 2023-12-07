 

Мнение: О дураках и дорогах… Неизлечимо?

07.12.2023, 19:52, Разное
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Говорят, у России всего две беды — дураки и доро́ги.

На благословенном Западе второй беды нет: автобаны там хорошие. А вот с первой — ну вообще беда-а-а.

Едва ли не самым дурацким решением западных элит был позапрошлогодний отказ договориться с Россией по-хорошему и попытаться победить её в торговых войнах. Уже с десяток санкционных пакетов, 13 тысяч различных рестрикций, а результат?

Яйца в России подорожали на 40%! Ну это же — курам на смех. А российская #экономика в целом не так уж и плохо себя чувствует. Особенно в сравнении с обещанным адом и кошмаром. И население — ворчит, но даже ещё не ропщет.

Тема этого эпикфейла на Западе табуирована. Хотя понять, отчего же со своими санкциями «Семёрка» и примкнувшие к ней сателлиты провалились ещё звонче и сильнее, чем украинское контрнаступление, всё-таки придётся. Чтобы не ступить на те же грабли снова — а поводы ещё будут…

Вот лишь одна иллюстрация к разговору о причинах.

Примерно половина немецкого экспорта в Кыргызстан никогда не попадает в страну. И это данные киргизского таможенного управления об импорте из Германии. Эта разница между отправленным из ФРГ и полученным в киргизами – то, что оседает в России. То есть, как правило, подсанкционные товары. Например, оборудование, расходники и запчасти.

По сути, #Россия смогла успешно создать целую сеть государств-прокладок для получения подсанкционных товаров — от постсоветских республик до Китая, Турции, ОАЭ и других стран, слетевшихся на выгоду.

И вот ещё до кучи в ту же тему.

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил на пресс-конференции, что его страна будет соблюдать санкции против России «по возможности». «Мы выступаем за мирное урегулирование украинского кризиса, но торговля есть торговля, тем более #Россия — наш основной партнёр».

И вот ещё какая штука. О том, что санкции в большинстве случаев не достигают цели, западная экономическая наука прекрасно знала ещё до начала нынешней санкционной войны, (правда, теперь цитировать те работы — значит, «поддерживать Путина»). Но самонадеянные политики Старого и Нового света это как-то дружно проигнорили. Тоже из политических соображений.

А теперь отыгрывать это назад — «неудобно». И мыши продолжают жевать кактус.

Ну не дураки ли?

И ведь это дураки — уже ну очень до́роги?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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