Мнение: РФ: кто сильнее, тот и прав

Почти год назад написал, в конце ноября. И как обычно – как в воду глядел!

Логика Маркова

Штатные пропагандисты России начинают проговариваться один за другим. Это как с неисправной шиной – уже, как говорится, “не держит”, слишком велико давление, распирает. Вот есть такой путинский пропагандист, как всегда в таких случаях, “бывший интеллигентный человек” по фамилии Марков – очертя голову пошел в услужение режиму, здраво рассудив, что больше все равно некуда. Вы его наверняка видели по телевизору во всяких ток-шоу, раньше был такой очень вальяжен и в подтяжках, сейчас уже малость пооблез и в галстуке. Укатали сивку.

Режиму он, понятно, все равно чужд, поэтому старается вдвойне. Ведет свой канал под названием “Логика Маркова”. И в последнее время там перлы один за другим. Вот, например:

“Никого в мире не интересует сейчас, права или нет Россия на Украине. Всех интересует, насколько Россия сильна. Не в правде сила, а правда в силе. Так сейчас весь мир говорит России”.

Старается как лучше, бедняга. На деле выходит – признаёт отказ от попыток перехватить популярный “бодровский” лозунг “наша сила в правде!”, который, между прочим, и сам Путин произносил. Очевидно, что это “не интересует, права или нет Россия” означает на деле “мы понимаем, что Россия не права”, и понимаем, что это понимают и все остальные – и отходим на позиции “зато мы сильнее”… что с пропагандистской точки зрения полный проигрыш. Молодец, чо.

Но дальше Марков выдает еще круче:

“ЧВК Вагнер самая крупная частная армия в мире. И самая боеспособная. И она эффективно противостоит украинской армии. Это заявил Пригожин. С ним можно согласиться. Пригожину удалось создать великолепную армию. Добровольцы все хотят служить именно в ЧВК Вагнер. Поэтому все враги России ненавидят Вагнер и мечтают политически или физически уничтожить Пригожина. И ликвидировать ЧВК Вагнер. Самую крупную негосударственную армию в мире. Круто”.

Написано так, как будто несчастный Марков каждое следующее предложение выдавливает из себя по капле, под страшным сопротивлением. Рука не пишет, клавиши не нажимаются. Но НАДО. Пишет – и сам себе не верит. Да и в самом деле, только вдуматься: “самая крупная частная армия в мире”. Промолчим уже о том, что российскими законами (!) частные армии вообще запрещены, а их содержание – уголовная статья (хотя это уже само по себе означает, что в России уже не только Конституция, но и прочие законы стали фикцией, т.е. РФ превратилась де-факто в Дикое Поле). Но сам предмет гордости каков?! “Частная армия”. А что в этом хорошего? Внутри России – огромная (самая крупная в мире!) Частная Армия. Почему? За что с нами так? С чего вдруг стране со “второй армией мира” вдруг понадобилась еще и частная армия, да еще и с воюющими в ее составе уголовниками, которых по такому случаю выпустили из тюрем?

Тут еще можно вспомнить, как в начале сам Пригожин публично оправдывал само наличие своей “частной армии из уголовников” тем, что таким образом он – добрый дядя – компенсирует отсутствие массовой мобилизации. Мол, “не хотите посылать на войну своих сыновей и мужей – тогда заткнитесь, терпите мой Вагнер”. Но теперь-то – мобилизация в полный рост, 300 тысяч призвали, о “всеобщей мобилизации” заговорили. И? А теперь-то чем оправдывается само существование “Вагнера”?

А теперь – ничем. Марков это тоже понимает… и пропагандирует как может. Если оправдать нечем – давайте просто гордиться, что она “самая крупная негосударственная”. Ну-ну. По мне, этим гордиться – все равно что радоваться, если по Москве станут ходить лесные медведи без намордника. Типа – “ура, товарищи! Москва – единственный мегаполис, по которому дикие звери свободно гуляют и делают что хотят! Нас включат в книгу рекордов Гиннеса, в которой мы уже есть как обладатели самой крупной в мире частной армии!!”

А далее Марков еще нагнетает про Пригожина:

“ЧВК Вагнер по сравнению с Азовом и Кракеном это просто гуманные джентльмены. И в этом тоже проблема. Как могут победить в неконвенциональной войне те, кто придерживается правил и гуманизма, тех, кто ведёт войну без правил и готов убивать всех?

ЧВК Вагнер пытается решить эту проблему”.

Вот, оказывается, в чем проблема “вагнеров” – гуманные они слишком. Прямо беда. Переживает Марков – самая крупная частная армия в мире на территории России, и почему-то гуманная. Непорядок. Конечно, лучше бы она вела войну без правил и убивала всех – не так ли, товарищ Марков? Правда, тогда возникает вопрос – если без правил, то что, если такая армия пойдет не вглубь Украины, а вглубь России? Она же частная, Марков. Куда захочет, туда и пойдет. А в России для уголовников – побогаче, а? И ВСУ опять же нету?

“Путин на этой неделе проведёт встречу с матерями мобилизованных. Правильно” –

выдает в ответ на это Марков. Одобряет, значит (2022).