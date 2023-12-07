Мнение: О чём говорят деньги… Куда нынче Россия ZOVёт?

На нынешний форум ВТБ «Россия зовёт» президент Владимир #Путин прилетел из ОАЭ, даже не сменив галстука. Но несмотря на график и трафик, был в меру бодр и слегка весел, многие цифры называл без бумажки, а на слове «суверенитет» кому-то незримому погрозил кулаком. Но это всё не ново.

А главная новость в том, что… инвестиционный форум «особого времени» вообще состоялся, причём в очной форме. В прошлом году он не проводился по вполне уважительной причине, в 2021-м прошёл исключительно по телевизору. И за эти два года многое и в мире, и в России поменялось радикально.

Первое, что бросается в глаза в конгресс-зале ЦМТ на Красной Пресне, смена состава публики. Лондоны и Парижи смазали лыжи, остались инвесторы пожиже. Правда, это не совсем справедливо – так говорить и даже думать. Индия, Китай, Турция и арабский мир – это все те, за кем, как предполагается, будущее нашей цивилизации в XXI веке. А дряхлеющий Запад – это печальное прошлое, с которым пришла пора прощаться. Хотя #Россия и зовёт к себе всех, у кого есть #деньги. Но не все идут почему-то.

Выступая перед обновившейся публикой, Владимир Путин озвучил всё те же давно повторяемые тезисы. Россия не прогнулась под санкциями, а те, кто их ввели, себе же сделали хуже: экономический рост РФ превзойдёт в этом году показатели большинства стран #ЕС. Монетарные власти всё сделали верно, и переход на суверенную платёжную систему прошёл «бесшовно»: простые люди его даже не заметили. А непростые, замечу в скобках, давно нашли обходные пути и за редкими исключениями санкций тоже в упор не видят. Словом, всё хорошо, прекрасная маркиза…

Вопреки обещаниям кремлёвского пресс-секретаря, Владимир Путин даже смог ответить на несколько вопросов из зала. Два китайца, один индус и глава ВТБ Андрей Костин спрашивали каждый о своём – и о наболевшем. А в итоге вышло весьма любопытное дополнение к сказанному.

Китайского инвестора, интересовавшегося трансфером технологий в условиях западных санкций, Владимир Путин подколол историей о том, как Поднебесная не смогла уберечь секрет пороха. Но заверил, что в этот раз в лужу сядут Штаты. Главе индийской компании, рассыпавшемуся в комплиментах главе государства, президент слегка погрозил пальцем, дескать, индусы сейчас на России хорошо так наживаются. Но смягчил риторику словами «я и сам бы так делал». А хозяина форума, Андрея Костина, обнадёжил данными разведки, что западные инвесторы и так незримо присутствуют в зале, продолжая торговать с РФ через «прокладки» и «прокси». Но не стал отвечать, вернутся ли они на форум хотя бы через 10 лет.

Ну и отдельно о #ВТБ.

В кулуарах говорили примерно о том же, что было сказано со сцены, только с более конкретными цифрами:

— #сбережения россиян продолжают рост, а вместо шестимесячных депозитов, доминировавших прежде, популярными становятся рублёвые вклады на 1-1,5 года.

— Юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян, более трети из них выбирают его альтернативой доллару и №евро, а также интересуются дирхамом ОАЭ и турецкой лирой. Но 55% хранят деньги только в рублях.

— Вклады физлиц – клиентов ВТБ в китайской валюте выросли за январь – ноябрь 2023 года более чем в два раза, до 12,7 млрд юаней.

То есть, «поворот на Восток» и «заход на Юг» таки состоялся не только наверху, но и на уровне банков, как минимум. Теперь осталось окончательно повернуть всё в головах?

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