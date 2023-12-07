Путин: Россия не только “бензоколонка”, но и технологический лидер

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время нельзя считать страну “бензоколонкой”, так как всего 2% ВВП РФ приходится на добычу полезных ископаемых. Это свое мнение он выразил во время инвестиционного форума “Россия зовет!” и отметил, что ВВП страны за последние десять месяцев вырос на 3,2%, что превышает уровень до введения санкций. Ожидается, что к концу года рост составит не менее 3,5%.

Тезис о том, что РФ не ограничивается ролью “бензоколонки”, был впервые сформулирован американским сенатором Джоном Маккейном после начала конфликта на Украине в 2014 году. С тех пор Владимир Путин неоднократно подчеркивал способность страны противостоять западным санкциям и обладать новыми технологическими возможностями. Это мнение было подтверждено в сентябре 2020 года, когда он заявил, что страна, борясь с пандемией коронавируса, продемонстрировала свои новые технологические достижения и не ограничивается только добычей ресурсов.