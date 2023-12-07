В Саларьеве в 2024 году откроют спортивный комплекс

С 2011 года за счет бюджета столицы и инвесторов в городе возвели множество спортивных объектов. В результате число ведущих активный образ жизни москвичей увеличилось более чем в два раза.

Строительство новых спортивных комплексов продолжается. Так, в деревне Саларьево в рамках благоустройства нового жилого квартала создадут спортивный хаб – первую площадку такого формата в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Площадь объекта составит 4,7 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, заниматься там одновременно смогут около 100 человек.

“Ее открытие запланировано на первую половину следующего года”, – уточнил заместитель мэра.

Спортивный комплекс будет состоять из нескольких зон. В каждой создадут функциональное тематическое поле.

Власти уделяют много внимания созданию спортивной инфраструктуры Новой Москвы, заявил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он обратил внимание, что объекты строят не только за счет города, но и инвесторов.

В пример руководитель ведомства привел строительство горнолыжного комплекса в поселении Щаповском и ледовый дворец в Троицке. Также возводят физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке и всесезонный спортивно-развлекательный центр у станции метро “Прокшино” Сокольнической линии.

Благодаря строительству новых объектов число занимающихся спортом жителей ТиНАО увеличилось в четыре раза – до 40%, подчеркнул Жидкин.

У жителей ТиНАО есть возможность заниматься физкультурой рядом с домом. Так, в 2028 году сдадут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы поселениях Мосрентген и Воскресенское. Строительство объектов будет вестись за счет средств бюджета Москвы.

В каждом центре планируется обустроить бассейн и тренажерный зал. В комплексах будут залы для групповых занятий, а также вспомогательные и административные помещения. Прилегающую территорию благоустроят. Для владельцев личного транспорта организуют парковочные места.