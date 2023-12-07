Эффект «рок-звезды» для глаз, «полумесяца» для скул и «сердца» для губ: метод привлекательного макияжа всего за три шага

Может показаться, что эффектный профессиональный макияж – это очень сложно и долго, что не каждая женщина с этим справится. На самом деле макияж – это не только мастерство, это еще и знание хитрых приемов. Дженифер Белль, эксперт по красоте из Нью-Йорка, делится лайфхаками, благодаря которым ваш мейкап станет неотразимым и будет выглядеть как с обложки журнала всего за три шага.

Эффект “рок-звезды”

Если вы хотите подчеркнуть свою привлекательность и выглядеть максимально ярко на вечеринке или свидании, воспользуйтесь приемом, которым пользуются звезды в своем концертном макияже. Для этого вы должны взять свою любимую подводку глубокого угольно-черного цвета и проведите линию по внутренней части нижнего века (над линией роста ресниц) от уголка до уголка глаза. При желании можно также подчеркнуть верхнее веко, но более тонкой линией.

А теперь нужно взять бронзатор, который гармонирует с оттенком вашей кожи, и аккуратно растушуйте его по всей области под ресницами, чтобы придать эффект мерцания. Также вы можете добавить немного бронзатора на верхнее веко, используя его вместо теней. Таким образом, ваши глаза будут казаться более распахнутыми и приобретут неповторимый искрящийся вид.

“Сердце” на губах

Для того чтобы придать своим губам максимально привлекательный и обольстительный визажист предлагает использовать прием, подразумевающий рисование сердечка. Не нужно ничего дорисовывать и пририсовывать, просто опирайтесь на естественную форму губ, слегка выходя за контур. Просто возьмите карандаш для губ и изобразите сердце одновременно на верхней губе. Это придаст вашим губам действительно красивую форму, подчеркнет естественные анатомические изгибы. На следующем этапе нанесите любимую помаду. В качестве финального штриха используйте блеск, который придаст губам соблазнительность и сочность.

Эффект “полумесяца”

В макияже важную роль играют навыки контурирования. Для того чтобы сделать овал лица более четким, используйте прием рисования полумесяца на своих щеках. Нужно просто взять бронзатор или румяна, слегка обмакнуть в средство кисть, а потом сделать движение в форме полумесяца вокруг лица, от виска до щеки. Теперь возьмите хайлайтер и выделите центр полумесяца от виска до скулы. Таким образом, получится эффектный блик, придающий вашим скулам объем, делающий лицо более молодым, привлекательным, свежим. Кожа приобретет здоровый блеск, при этом получится что-то вроде эффекта лифтинга.