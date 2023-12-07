Как одеться на новогоднюю вечеринку, если хочется выделиться среди гостей: самые оригинальные тренды

Прелесть новогодних вечеринок состоит еще и в том, что вы можете выглядеть настолько минималистично или экстравагантно, насколько захотите. Для грандиозного финала года не существует дресс-кода, поэтому, если вы хотите выделиться среди гостей, вы можете использовать блестки, пайетки, металлизированные ткани, играть со смелыми, яркими цветами, создавая острый образ, используя самые оригинальные тренды.

Очарование металла

Тренд на металлик всегда возвращается в наши ансамбли. Поддайтесь соблазну и придайте своему наряду острую новогоднюю привлекательность с помощью блестящего платья. Подумайте о серебристом, золотом или пыльно-розовом цвете. Независимо от оттенка – смелого или утонченного, металлик гарантирует, что вы будете сиять, встречая Новый год.

Маленькое черное платье: новый взгляд

Чтобы придать еще больше пикантности маленькому черному платью, обратите внимание на необычные детали, такие как объемные рукава с оборками, оригинальные вырезы или замысловатые кружевные узоры, подчеркивающие классический силуэт. Эти смелые украшения выделят вас из толпы, гарантируя, что вы встретите Новый год в незабываемом образе.

Вау-эффект красного цвета

Красный – один из трендов этой зимы, который сделает ваш наряд праздничным, придав тот вау-эффект, которого вы так жаждете. Выберите ярко-красное платье или брюки с отрытым топом. Если вы предпочитаете более утонченные оттенки для своего праздничного наряда, накиньте сверху длинное летнее пальто бордового цвета.

Гламур из ПВХ

Привнесите авангардизм в свой новогодний ансамбль с помощью ткани, столь же смелой, сколь и модной. Элегантные платья, эффектные пальто, привлекательные брюки из ПВХ придадут острый шарм вашей одежде для вечеринки. Но можно ограничиться и деталями из ПВХ, например рукавами или воротником, и тогда вы будете выглядеть столь же современно.

Стильный анималистичный принт

Анималистичный принт – это синоним стиля и гламура. В Новый год он может присутствовать в коктейльном платье, к которому подойдет кожаная куртка, или в элегантной блузке, которую можно сочетать с облегающими брюками. Приветствуются также аксессуары с леопардовым или змеиным принтом.

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Шикарная атласная юбка

Атлас – это ткань, которая красноречиво говорит о вашей элегантности без лишних слов. Она может превратить даже самую простую одежду в эффектный предмет гардероба. Поэкспериментируйте с фасоном юбки из атласа, которая позволит выглядеть вам наиболее оригинально в новогоднюю ночь.

Модные кожаные брюки

Вы сможете придать авангардный колорит своему аутфиту, если будете сочетать кожаные брюки с бюстье из того же материала и такого же цвета и прозрачным кимоно в пол. Можно также выбрать эффектный яркий топ с рисунком. Подчеркнув талию широким поясом и надев туфли на шпильках, вы сделаете свой наряд воплощением рок-н-ролльного шика.

Ослепительный блеск пайеток

Стразы и пайетки – это максималистский тренд, который привлекает своим ослепительным блеском. Их можно использовать в самых разных вариантах, например в мини-платьях, в макси-юбках в сочетании с рубашкой и туфлями на шпильках. Особенно модными в этом сезоне являются пайетки большого размера.

Романтичный тюль

Тюль – элегантный материал, ассоциирующийся с романтикой. Длинная юбка из тюля хорошо сочетается с модным кожаным бюстье. Но это может быть и мини-юбка в соединении с топом цвета металлик. Особенно изысканно и оригинально будет смотреться прозрачное платье.