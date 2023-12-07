 

Мнение: Единогласие

07.12.2023, 17:37, Разное
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Совет Федерации постановил! Провести президентские выборы 17 марта 2024 года.

Вот это постановление, за которое единогласно проголосовали все 162 сенатора, присутствовавшие на заседании.

Мне вот интересно, если бы в первом пункте постановления была другая формулировка, например такая: «Назначить выборы Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на 17 марта 2024 года», за нее все-равно проголосовали бы 162 сенатора? Или хоть кто-то хотя бы воздержался?

Шутки шутками, а я реально не понимаю в чем смысл проводить президенские выборы, тратить огромное количество денег, утруждать сотни тысяч членов избиркомов, если результат, который будет вписан в итоговые протоколы,  можно предсказать уже сегодня?

Источник: Ирек Муртазин


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