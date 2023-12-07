 

Портрет Сталина помог пенсионерке избавиться от тараканов в квартире

07.12.2023, 17:33, Разное
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Необычное средство в борьбе с тараканами успешно применила пенсионерка, проживающая в однокомнатной квартире в одном из спальных районов Петербурга. 

Зинаида Порфирьевна уже более десяти лет жаловалась в свою управляющую компанию и вышестоящие инстанции на засилье назойливых насекомых, заполонявших всю площадь квартиры, включая балкон и санузел. На её просьбы следовала реакция – коммунальные службы раз в полгода проводили дезинсекцию помещения. В результате мероприятий тараканы исчезали на пару дней, но потом появлялись снова. 

Помог избавиться от вредителей счастливый случай. Взрослый сын пенсионерки решил сделать ремонт на даче. Для этого понадобилось выбросить мешающие вещи и предметы, среди них оказался и портрет Иосифа Сталина – его вернули на место в петербургскую квартиру. Уже за последующие сутки женщина обнаружила мёртвых тараканов. Пенсионерка убрала их и с того времени насекомые больше её жилище не посещали.

«А я говорила в девяносто третьем покойному супругу, что Иосифа Виссарионовича лучше из квартиры не выносить, но он тогда в Смольном работал и даже партбилет сжёг. За это его бог потом и наказал», – рассказала она в интервью партийному изданию КПРФ.

Материал прочли соседи по подъезду и попросили хозяйку им помочь.

«Сталин только один, но у нас в гараже должны быть Дзержинский, Ежов и Берия», – заверила пенсионерка. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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